Venado Tuerto y sectores del sur santafesino están bajo alerta por tormentas este miércoles 7 de octubre, con nivel amarillo durante la mañana y naranja hacia la tarde. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) advierte sobre la posibilidad de fenómenos fuertes a severos, con abundante lluvia en períodos cortos, intensa actividad eléctrica, ráfagas y ocasional caída de granizo.

Para el período de mayor intensidad, el organismo estima precipitaciones acumuladas de entre 50 y 80 milímetros, que podrían superarse de manera puntual. La advertencia también alcanza a otras localidades del departamento General López. La tarde aparece como el tramo de mayor riesgo, aunque la posibilidad de tormentas se extiende durante buena parte de la jornada y la noche.

El pronóstico del SMN para Venado Tuerto anticipa una temperatura mínima cercana a los 14 grados y una máxima de 21, con elevada probabilidad de precipitaciones durante prácticamente todo el día. También contempla ráfagas que podrían alcanzar velocidades de entre 42 y 50 kilómetros por hora.

La previsión horaria de Yr, el servicio meteorológico del Instituto Meteorológico de Noruega y la radiodifusora pública NRK, ubica lluvias entre las 15 y las 17. Esa franja coincide con la tarde para la que rige la advertencia de mayor nivel, pero constituye una estimación del modelo y no un horario confirmado de llegada de las tormentas.

Para la mañana, Yr prevé nubosidad parcial entre las 9 y las 10, con temperaturas de 17 y 19 grados, respectivamente. Desde las 11 señala la posibilidad de precipitaciones débiles. Su estimación térmica difiere de la del SMN: proyecta 22 grados al mediodía y 23 alrededor de las 14.

Los acumulados horarios de Yr son de 1,2 milímetros a las 15, 0,7 a las 16 y 0,1 a las 17. Esos valores corresponden a una previsión puntual y pueden variar significativamente si se desarrolla una tormenta severa; no equivalen al acumulado previsto por el SMN para el período de mayor intensidad. Yr también anticipa una rotación del viento, inicialmente del noreste y luego del sudeste.

El episodio de inestabilidad daría paso a un descenso de temperatura durante el jueves, después de varios días con condiciones primaverales. El pronóstico extendido del SMN ubica la máxima de esa jornada en torno a los 17 grados, mientras que Yr también prevé una baja respecto del miércoles.

Ante este escenario, el SMN recomienda seguir sus actualizaciones y evitar actividades al aire libre durante las tormentas. La evolución del alerta y de los pronósticos será clave para conocer los cambios en la intensidad y los horarios previstos.

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