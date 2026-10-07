Condenaron a prisión efectiva a un joven de Firmat

Un joven oriundo de Firmat fue condenado a dos años y seis meses de prisión de cumplimiento efectivo por una serie de delitos cometidos contra su expareja en un contexto de violencia de género. La resolución se conoció mediante un juicio abreviado desarrollado en los Tribunales de Melincué.

La información fue confirmada por la fiscal Ana Belén Stampella, quien intervino en la causa y precisó que al condenado se le atribuyeron los delitos de lesiones leves dolosas agravadas por el vínculo, violación de domicilio y desobediencia a una orden judicial en cuatro oportunidades.

Según informó la representante del Ministerio Público de la Acusación, el joven ya tenía antecedentes judiciales vinculados con la misma víctima.

En marzo de este año había recibido una condena de tres años de prisión de ejecución condicional por hechos anteriores contra su expareja y por delitos contra la propiedad.

Pese a esa resolución, de acuerdo con lo informado por la Fiscalía, durante mayo se produjeron nuevos episodios que derivaron en otra intervención judicial. A partir de esos hechos, el joven quedó detenido por disposición del Ministerio Público de la Acusación.

La nueva causa avanzó hasta alcanzar un acuerdo de juicio abreviado, mecanismo mediante el cual la Fiscalía, la defensa y el imputado acuerdan determinadas condiciones que posteriormente deben ser evaluadas y homologadas judicialmente.

Finalmente, en los Tribunales de Melincué se estableció una pena de dos años y seis meses de prisión de ejecución efectiva por los hechos incluidos en este nuevo expediente.

La información difundida no precisa si la condena condicional de tres años dictada en marzo fue revocada o unificada con la nueva pena. Por ese motivo, no corresponde establecer a partir de los datos disponibles cuál será el tiempo total de prisión que deberá cumplir.

El caso vuelve a poner el foco en el incumplimiento de medidas judiciales dictadas en situaciones de violencia de género. En este expediente, cuatro de los hechos atribuidos corresponden específicamente al delito de desobediencia a una orden judicial.

La condena conocida ahora establece el cumplimiento efectivo de la nueva pena. Los detalles sobre una eventual unificación con la sentencia anterior dependerán de lo establecido formalmente por la Justicia.