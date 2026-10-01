Boca hace cuentas para asegurar su lugar en la Libertadores 2027
Boca entró en la recta final del Torneo Clausura con uno de sus principales objetivos todavía abierto: asegurar su participación en la Copa Libertadores 2027. El equipo dirigido por Rodolfo Arruabarrena tiene 47 puntos en la tabla anual y actualmente ocupa uno de los lugares que otorgan clasificación al principal torneo continental.
La pelea, sin embargo, mantiene diferencias mínimas. Independiente Rivadavia lidera con 51 unidades, Vélez suma 48 y Boca aparece con 47. Argentinos Juniors tiene la misma cantidad que el conjunto de la Ribera y queda por detrás por diferencia de gol.
Con seis fechas por disputar, todavía quedan 18 puntos disponibles. Por eso, no existe actualmente una cantidad de unidades que le permita a Boca garantizar matemáticamente su clasificación sin depender de otros resultados.
La referencia de los 57 puntos surge de los antecedentes recientes. Según el análisis publicado por TyC Sports, Argentinos Juniors terminó tercero en la tabla anual anterior con esa cantidad. Aplicando ese parámetro a la temporada actual, Boca debería obtener 10 de los próximos 18 puntos para alcanzar esa cifra.
Se trata, de todos modos, de una proyección y no de un corte definitivo. La cantidad necesaria podría ser mayor o menor según lo que ocurra principalmente con Argentinos Juniors y los restantes equipos involucrados en la disputa.
En este marco, el encuentro frente a Unión adquiere importancia para sostener la posición. Boca llega después de superar 2-0 a San Lorenzo y busca mantenerse dentro de los tres primeros lugares de la clasificación general.
Además, la tabla anual no representa la única alternativa. Boca también puede obtener su boleto a la Libertadores si conquista el Torneo Clausura, la Copa Argentina o la Copa Sudamericana.
Los títulos también pueden modificar la distribución final de las plazas. Si un campeón ya ocupa una posición clasificatoria mediante la tabla anual, puede producirse un corrimiento de los cupos, dependiendo del certamen y del reglamento aplicable.
Por otro lado, Clarín también ubica a Boca dentro de los puestos de Libertadores y describe una disputa ajustada entre Independiente Rivadavia, Vélez, Boca y Argentinos Juniors en el tramo final de la temporada.
Con 18 puntos todavía en juego, la cuenta de las 57 unidades sirve como referencia estadística. La clasificación definitiva, en cambio, se resolverá por la posición final y los resultados del resto de los equipos involucrados.