Boca entró en la recta final del Torneo Clausura con uno de sus principales objetivos todavía abierto: asegurar su participación en la Copa Libertadores 2027. El equipo dirigido por Rodolfo Arruabarrena tiene 47 puntos en la tabla anual y actualmente ocupa uno de los lugares que otorgan clasificación al principal torneo continental.

La pelea, sin embargo, mantiene diferencias mínimas. Independiente Rivadavia lidera con 51 unidades, Vélez suma 48 y Boca aparece con 47. Argentinos Juniors tiene la misma cantidad que el conjunto de la Ribera y queda por detrás por diferencia de gol.

Fútbol argentino · Copa Libertadores 2027 TABLA ANUAL La pelea por los primeros lugares ASÍ ESTÁ LA PUNTA POS. EQUIPO PTS. 1° Independiente Rivadavia 51 2° Vélez 48 3° BOCA 47 4° Argentinos Juniors 47 Boca y Argentinos IGUALADOS EN 47 PUNTOS ⚽ Boca se ubica por encima de Argentinos Juniors por diferencia de gol y actualmente está en zona de clasificación a la Copa Libertadores 2027. NOVEDADES DEL SUR · DEPORTES

Con seis fechas por disputar, todavía quedan 18 puntos disponibles. Por eso, no existe actualmente una cantidad de unidades que le permita a Boca garantizar matemáticamente su clasificación sin depender de otros resultados.

La referencia de los 57 puntos surge de los antecedentes recientes. Según el análisis publicado por TyC Sports, Argentinos Juniors terminó tercero en la tabla anual anterior con esa cantidad. Aplicando ese parámetro a la temporada actual, Boca debería obtener 10 de los próximos 18 puntos para alcanzar esa cifra.

Se trata, de todos modos, de una proyección y no de un corte definitivo. La cantidad necesaria podría ser mayor o menor según lo que ocurra principalmente con Argentinos Juniors y los restantes equipos involucrados en la disputa.

Copa Libertadores 2027 LAS CUENTAS DE BOCA Tabla anual · Recta final del Clausura SITUACIÓN ACTUAL Puntos actuales 47 Objetivo de referencia 57 Puntos todavía en juego 18 Restan seis fechas del Torneo Clausura QUÉ NECESITARÍA OBJETIVO PUNTOS Para llegar a 57 10 Sobre los 18 disponibles 10/18 Referencia estadística 57 PUNTOS ⚽ Los 57 puntos son una referencia basada en antecedentes recientes. No garantizan matemáticamente la clasificación. NOVEDADES DEL SUR · DEPORTES

En este marco, el encuentro frente a Unión adquiere importancia para sostener la posición. Boca llega después de superar 2-0 a San Lorenzo y busca mantenerse dentro de los tres primeros lugares de la clasificación general.

Además, la tabla anual no representa la única alternativa. Boca también puede obtener su boleto a la Libertadores si conquista el Torneo Clausura, la Copa Argentina o la Copa Sudamericana.

Los títulos también pueden modificar la distribución final de las plazas. Si un campeón ya ocupa una posición clasificatoria mediante la tabla anual, puede producirse un corrimiento de los cupos, dependiendo del certamen y del reglamento aplicable.

Por otro lado, Clarín también ubica a Boca dentro de los puestos de Libertadores y describe una disputa ajustada entre Independiente Rivadavia, Vélez, Boca y Argentinos Juniors en el tramo final de la temporada.

Con 18 puntos todavía en juego, la cuenta de las 57 unidades sirve como referencia estadística. La clasificación definitiva, en cambio, se resolverá por la posición final y los resultados del resto de los equipos involucrados.