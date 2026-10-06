El dólar blue cotiza a $1.545 para la venta y el oficial a $1.540, según los valores informados a las 7 de este martes 6 de octubre de 2026. La diferencia entre ambas cotizaciones vendedoras es de cinco pesos, equivalente a una brecha de aproximadamente 0,32%.

Para la compra, el dólar informal se ubica en $1.525, mientras que el oficial registra $1.490. Así, la distancia entre los precios compradores es de 35 pesos. Los valores corresponden al reporte de primera hora y no constituyen un cierre de la jornada cambiaria.

Entre las otras cotizaciones relevadas, el contado con liquidación (CCL) alcanza los $1.606,10 para la compra y los $1.610,80 para la venta. Su precio vendedor supera en $70,80 al oficial y en $65,80 al blue.

El dólar cripto, por su parte, presenta una cotización de $1.594,40 para la compra y de $1.598,52 para la venta. En este relevamiento, su valor vendedor queda por debajo del contado con liquidación y por encima de los precios del oficial y del mercado informal.

En el segmento mayorista, los valores informados son de $1.511 para la compra y $1.520 para la venta. La cotización vendedora se encuentra 20 pesos por debajo de la del dólar oficial minorista.

Para el dólar tarjeta, utilizado como referencia para consumos en moneda extranjera, el reporte consigna $1.937 para la compra y $2.002 para la venta. Este último importe es el más alto entre las modalidades incluidas en el relevamiento.

La información disponible no incluye cotizaciones de la jornada anterior ni identifica las entidades o plataformas tomadas como referencia. Por eso, estos datos permiten comparar los precios publicados, pero no establecer si hubo subas o bajas respecto del lunes.