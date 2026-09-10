Firmat y Chovet participaron de una serie de reuniones institucionales en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con el objetivo de presentar oportunidades de desarrollo y establecer contactos con posibles actores vinculados a inversiones, financiamiento y cooperación internacional.

El intendente de Firmat, Leonel Maximino, y el presidente comunal de Chovet, Mauricio Lucic, formaron parte de la III Misión de Vinculación Estratégica Público-Privada e Internacional, organizada por la Red Argentina de Municipios frente al Cambio Climático (RAMCC).

El encuentro reunió a representantes de gobiernos locales, embajadas, cámaras binacionales, organismos internacionales y empresas privadas. Según indicaron desde la organización, la propuesta busca vincular las necesidades y proyectos de los municipios con herramientas de cooperación, innovación y desarrollo.

Durante las actividades, los representantes del sur santafesino expusieron las características productivas de sus localidades y las oportunidades vinculadas a sus economías regionales. Además, participaron de espacios relacionados con financiamiento, incorporación tecnológica y apertura de nuevos mercados.

Uno de los encuentros estuvo relacionado con la competitividad y el futuro de la agroindustria, con la participación de referentes de AmCham Forum Agribusiness. Allí se analizaron desafíos y oportunidades para el sector productivo, especialmente en torno al campo y las cadenas de valor.

Por otro lado, Maximino y Lucic mantuvieron reuniones con representantes de la Embajada de Turquía, integrantes de la Cámara Empresaria de Ambiente y Sostenibilidad (CEMAS) y miembros de la Cámara de Comercio Italiana.

Entre los objetivos planteados por la delegación estuvieron fortalecer los vínculos entre municipios y actores internacionales, identificar oportunidades de cooperación técnica y financiera, vincular proyectos locales con empresas y promover la incorporación de soluciones tecnológicas.

Durante la jornada también participaron referentes provinciales y nacionales vinculados al desarrollo productivo, entre ellos el ministro de Producción de Santa Fe, Gustavo Puccini, y el gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio.

Desde Firmat y Chovet señalaron que la participación en estos espacios forma parte de una estrategia para ampliar contactos y posicionar a la región dentro de nuevas agendas de inversión.

Hasta el momento no se anunciaron inversiones concretas derivadas de estas reuniones. Las gestiones iniciadas forman parte de un proceso de vinculación que podría avanzar en futuros proyectos productivos, dependiendo de acuerdos entre gobiernos, empresas y organismos participantes.