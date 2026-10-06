El dólar oficial cerró este martes 6 de octubre de 2026 a $1.540 para la venta, mientras que el dólar blue se ubicó en $1.545. Con esos valores, la distancia entre las dos cotizaciones fue de cinco pesos, equivalente a alrededor del 0,3% del precio oficial.

Para la compra, el oficial registró $1.490 y el blue, $1.525. Así, la diferencia entre las puntas compradora y vendedora fue de $50 en el primer caso y de $20 en el mercado paralelo.

Entre las cotizaciones financieras, el dólar bolsa se ubicó en $1.537,4 para la compra y $1.538,7 para la venta. Su precio vendedor quedó $1,3 por debajo del oficial y $6,3 por debajo del blue.

El contado con liquidación (CCL), utilizado para operaciones que permiten disponer de dólares en el exterior mediante la compraventa de activos, registró $1.606,1 para la compra y $1.607,1 para la venta. La diferencia de su cotización vendedora respecto del oficial fue de $67,1, aproximadamente un 4,4%.

Por su parte, el dólar mayorista se ubicó en $1.512 para la compra y $1.521 para la venta. En el segmento de las criptomonedas, los valores informados fueron de $1.600,95 y $1.608, respectivamente. La punta vendedora del dólar cripto quedó apenas $0,9 por encima de la del CCL.

Para el dólar tarjeta, la cotización de venta informada fue de $2.002. Esa referencia resultó $462 superior al precio de venta del oficial.

Los datos disponibles no incluyen cotizaciones de la jornada anterior, por lo que no permiten establecer cuánto subió o bajó cada tipo de cambio durante el martes.