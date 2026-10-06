El secretario general de la Asociación de Trabajadores Municipales (ATM), Juan Arigoni, advirtió que los empleados del sector en Venado Tuerto y la región recurren al endeudamiento para cubrir necesidades básicas. Según describió, los compromisos acumulados absorben buena parte de los salarios y llevan a las familias a pedir anticipos antes de llegar a la mitad del mes.

En declaraciones a Pueblo Regional, el dirigente sostuvo que las deudas superan el 70% del sueldo de los trabajadores. Se trata de una estimación del referente gremial, quien vinculó esa situación con el encarecimiento de los alimentos, los medicamentos, los servicios y la vivienda. “No hay aumento que alcance”, expresó al evaluar el poder de compra del sector.

Arigoni señaló que se logró un incremento del 13% en la escala salarial local, pero consideró que esa mejora no se tradujo en un alivio para la mayoría de los empleados. En su análisis, la inflación y el costo de vida neutralizaron la recomposición, mientras que los descuentos y pagos de deudas reducen el dinero disponible apenas se deposita el salario.

Para ilustrar esa relación entre ingresos y gastos, mencionó sueldos de entre 1,2 y 1,3 millón de pesos frente a alquileres de 500.000 pesos y facturas de electricidad de 200.000 pesos. Según los ejemplos que expuso, al sumar el agua y otros gastos, los desembolsos pueden alcanzar entre 700.000 y 800.000 pesos. El dirigente ubicó esa carga entre el 60% y el 70% del ingreso.

Otra señal que destacó fue el adelanto de los pedidos de ayuda económica. Afirmó que hay trabajadores que desde el día 10 solicitan un anticipo o asistencia, cuando antes esas dificultades aparecían hacia fin de mes. También remarcó que las deudas responden a la compra de comida y medicamentos, antes que a la adquisición de bienes como vehículos o equipos de música.

El titular de la ATM extendió su preocupación a la situación de personas con empleo formal y estudios que, según su evaluación, cayeron en la pobreza. A ese panorama agregó un deterioro de la solidaridad comunitaria y cuestionó las divisiones entre sectores que atraviesan dificultades económicas similares.

En el plano político, Arigoni manifestó que no espera soluciones inmediatas del Ejecutivo nacional y cuestionó la preocupación del Presidente por los problemas económicos de la población. Como respuesta, llamó a dejar de lado los fanatismos y a expresar el descontento mediante el voto. Su planteo fue que las decisiones electorales se orienten por las necesidades cotidianas de las familias y no por la adhesión a una persona.

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