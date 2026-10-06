River acordó el primer contrato profesional de Bruno Cabral, delantero categoría 2010 que viene destacándose en las divisiones juveniles. El vínculo tendrá vigencia hasta diciembre de 2028 e incluirá una cláusula de rescisión de 100 millones de euros.

La firma se produjo después de varios meses de conversaciones entre el club y el entorno del futbolista. Cabral nació el 16 de agosto de 2010 en Lomas de Zamora y cumplió 16 años en agosto pasado, edad a partir de la cual la normativa permite celebrar su primer contrato profesional.

El atacante tomó mayor notoriedad durante la Messi Cup 2025. River se consagró campeón del torneo juvenil y Cabral terminó como máximo goleador con siete tantos. En la competencia convirtió frente a Barcelona, Manchester City, Inter, Chelsea y Atlético de Madrid, rival al que le marcó dos veces en la final.

Su rendimiento también generó repercusión fuera del país. Diferentes medios informaron sobre seguimientos y sondeos provenientes del fútbol europeo. Entre los equipos mencionados estuvieron Borussia Dortmund, Bayer Leverkusen y Sunderland, aunque no se conocieron públicamente ofertas formales por el delantero.

Sus números en las Inferiores de River

Antes de incorporarse al club de Núñez, Cabral tuvo un recorrido por el futsal y posteriormente jugó en Camioneros entre 2017 y 2022. Más tarde llegó a River para continuar su formación.

En 2024 marcó 26 goles y terminó como uno de los máximos anotadores de las divisiones juveniles. Su producción continuó durante 2025 y se complementó con su actuación en la Messi Cup, que aumentó la exposición internacional del delantero.

RIVER PLATE BRUNO CABRAL La apuesta de River por uno de sus goleadores juveniles EDAD 16 años Nació el 16 de agosto de 2010 POSICIÓN Delantero Categoría 2010 MESSI CUP 2025 7 goles Máximo goleador del torneo CONTRATO Hasta 2028 Primer vínculo profesional CLÁUSULA DE RESCISIÓN €100 MILLONES Campeón y goleador de la Messi Cup 2025 con River NOVEDADES DEL SUR DEPORTES

Además, Cabral formó parte de procesos juveniles de la Selección Argentina y durante 2026 continuó jugando en las Inferiores de River.

La situación contractual había quedado bajo atención después de la Messi Cup. Como Cabral todavía tenía 15 años cuando se disputó aquel certamen, River debía esperar hasta que alcanzara la edad reglamentaria para avanzar con su primer vínculo profesional.

Ese requisito se cumplió el 16 de agosto. Incluso, a comienzos de octubre todavía se informaba que el delantero permanecía sin contrato mientras continuaban las negociaciones.

Finalmente, el acuerdo quedó cerrado con un vínculo hasta diciembre de 2028 y una cláusula de salida de 100 millones de euros, una cifra que River viene utilizando en contratos de varios de sus juveniles.

A partir de la firma, el club regulariza la situación contractual de uno de los delanteros de mayor producción de sus divisiones formativas. El próximo paso estará vinculado con su evolución deportiva y la posibilidad de acercarse progresivamente a categorías superiores.