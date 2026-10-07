Claudio “Chiqui” Tapia, presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), le dedicó una carta a Lionel Messi después de su último partido con la selección argentina, disputado este martes por la noche ante Benin en el Monumental. El dirigente agradeció su trayectoria y describió la despedida como el cierre de un ciclo cuyo legado continuará.

“Llegó ese día que nadie quería que llegara”, escribió Tapia al comienzo del mensaje. En ese pasaje, expresó la dificultad de poner en palabras la despedida del capitán y sostuvo que su historia con la camiseta argentina trasciende el final de su participación en la cancha.

Uno de los ejes de la carta fue el compromiso de Messi con la Selección durante los momentos difíciles. El presidente de la AFA destacó que mantuvo ese vínculo incluso cuando, según sus palabras, vestir la camiseta implicaba un peso que los demás no podían dimensionar.

El reconocimiento también incluyó un repaso por las conquistas. Tapia mencionó la Copa América, el triunfo en Wembley y el título mundial en Qatar como parte del recorrido que marcó la relación del capitán con los hinchas argentinos.

A partir de esos logros, el dirigente puso el foco en un aspecto que consideró más amplio que los resultados deportivos: la capacidad de reunir a distintas generaciones alrededor del equipo. En su descripción, abuelos, padres, hijos y nietos compartieron abrazos y emoción por la misma camiseta y por su número diez.

El cierre retomó la idea de una huella duradera. Tapia contrapuso el final de los partidos y el retiro de las camisetas con la permanencia de las leyendas. También evocó el recuerdo del 18 de diciembre como una forma en que los argentinos mantendrán presente al capitán.

“Mi héroe favorito”, lo llamó en la despedida. La carta terminó con un agradecimiento y un mensaje de pertenencia: “Gracias por todo, Leo. Esta siempre va a ser tu casa”.

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