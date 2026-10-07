El dólar blue cotiza a $1.530 para la compra y $1.550 para la venta este miércoles 7 de octubre de 2026. En la referencia oficial, los valores son de $1.490 y $1.540, respectivamente. Así, la diferencia entre ambos precios de venta es de $10, equivalente a una brecha de aproximadamente 0,65%.

Los valores corresponden a la información difundida a las 7 y representan una referencia de ese momento, no un cierre de jornada. El relevamiento no incluye cotizaciones anteriores que permitan determinar si hubo subas o bajas respecto del martes.

Entre los tipos de cambio financieros, el contado con liquidación (CCL) se ubica en $1.609,3 para la compra y $1.610,8 para la venta. Su precio vendedor supera al oficial en $70,8, una diferencia cercana al 4,6%. También queda $60,8 por encima del blue.

El dólar cripto, por su parte, registra $1.599,91 para la compra y $1.603,31 para la venta. Esa última cotización se encuentra por debajo del CCL y supera en $53,31 al valor vendedor del mercado informal.

En el segmento mayorista, la cotización informada es de $1.511 para la compra y $1.520 para la venta. El precio vendedor queda $20 por debajo del oficial minorista y $30 por debajo del blue.

Para el dólar tarjeta, la referencia publicada consigna $1.937 para la compra y hasta $2.002 para la venta. Este último importe es el más alto entre las modalidades relevadas y corresponde a la referencia para consumos con tarjeta en el exterior.

La información disponible no identifica la entidad bancaria tomada para el dólar oficial ni las plataformas utilizadas para el dólar cripto. Tampoco detalla los componentes del cálculo del dólar tarjeta, por lo que los importes deben leerse dentro del alcance del relevamiento.