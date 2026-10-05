El Ministerio de Justicia y Seguridad de Santa Fe entregó nuevo armamento y equipamiento al Servicio Penitenciario provincial, con una inversión de 376 millones de pesos. Los elementos estarán destinados a reforzar la seguridad en los establecimientos y las tareas del personal de los distintos grupos operativos.

La entrega se realizó en el Complejo Penitenciario Rosario, en un acto encabezado por el ministro de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni, y la secretaria de Asuntos Penales, Lucía Masneri. La incorporación forma parte del programa de reequipamiento que acompaña las obras penitenciarias y el ingreso de agentes.

El lote incluyó 150 escopetas y 300 pistolas calibre 9 milímetros. También se entregaron 50 paletas detectoras, 60 linternas mineras, 10 cámaras de acción, cuatro binoculares, dos telémetros láser y tres discos extraíbles. Según informó el Ministerio, el equipamiento fue sometido previamente a pruebas de funcionamiento y seguridad.

Durante el acto, Cococcioni sostuvo que la profesionalización del Servicio Penitenciario requiere equipamiento, personal, infraestructura y herramientas normativas. En declaraciones difundidas por el Gobierno provincial, planteó que esas adquisiciones deben considerarse una inversión dentro de la política de seguridad.

“Lo mínimo que tenemos que cumplir nosotros como Gobierno de la Provincia es darles lo que ustedes necesiten para hacer su trabajo”, expresó el ministro. También destacó el papel del personal penitenciario en la estrategia de seguridad que impulsa la gestión del gobernador Maximiliano Pullaro.

Masneri, por su parte, vinculó las compras con la necesidad de acompañar tanto la construcción de infraestructura como la formación de nuevos agentes. “El cemento no sirve sin ustedes, y no sirve sin los elementos de seguridad”, sostuvo, de acuerdo con el reporte oficial del acto.

La funcionaria señaló que las entregas periódicas responden a una planificación permanente, con sucesivas licitaciones. Para explicar esa relación entre capacitación y recursos, hizo referencia a la incorporación de 500 aspirantes y a la necesidad de que cuenten con armamento para sus prácticas.

Además, Masneri indicó que hay nuevos procesos de compra en marcha para las distintas líneas de trabajo del área. Según explicó, esas adquisiciones se articulan con el plan de obra pública penitenciaria y la incorporación de personal.

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