Una camioneta cayó a un cunetón en Villa Cañás

Un accidente vehicular movilizó durante las primeras horas de este domingo 4 de octubre a distintos servicios de emergencia de Villa Cañás. Una camioneta terminó dentro de un cunetón en inmediaciones de avenida 50 y avenida 49, aunque el episodio no dejó personas heridas de consideración.

De acuerdo con el parte difundido por el Departamento de Prensa y Difusión de Bomberos Voluntarios de Villa Cañás, el llamado se produjo a las 7:04 a través del sistema de Monitoreo.

Al arribar al lugar, los bomberos encontraron al vehículo dentro del desagüe y a su único ocupante fuera de la camioneta.

Según indicaron desde la institución, la persona fue asistida y se encontraba en buen estado general. Tras la evaluación realizada en el lugar, no fue necesario trasladarla a ningún centro de emergencias.

En el operativo también trabajaron efectivos policiales, personal de Tránsito, integrantes del SIES 107 y EMCOFIR.

Hasta el momento no se informó oficialmente cuál fue la mecánica que derivó en la salida de la camioneta de la calzada ni las circunstancias previas al episodio. Por ese motivo, cualquier hipótesis relacionada con las causas del accidente debe considerarse una versión no confirmada.

Luego de realizar las tareas correspondientes y comprobar que la situación estaba controlada, la dotación de Bomberos regresó al cuartel sin otras novedades.

El episodio se produjo durante las primeras horas de la mañana del domingo y generó el despliegue preventivo de varios organismos locales, aunque finalmente no hubo necesidad de efectuar derivaciones médicas.

Por otro lado, desde Bomberos no se brindaron datos sobre la identidad del ocupante ni se precisó si la camioneta sufrió daños de consideración.

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La investigación de las circunstancias del accidente y cualquier eventual determinación sobre responsabilidades corresponderá a los organismos competentes.