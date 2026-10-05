Santa Fe invirtió $376 millones en equipamiento penitenciario

El Gobierno de Santa Fe entregó nuevo equipamiento al Servicio Penitenciario provincial por una inversión total de 376 millones de pesos. La incorporación incluye armamento, elementos de detección y dispositivos tecnológicos que serán distribuidos para reforzar las tareas operativas y de seguridad en las unidades carcelarias.

El acto se desarrolló en el Complejo Penitenciario Rosario y estuvo encabezado por el ministro de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni, y la secretaria de Asuntos Penales, Lucía Masneri.

Según detalló la Provincia, fueron incorporadas 150 escopetas y 300 pistolas calibre 9 milímetros. Además, se entregaron 50 paletas detectoras, 60 linternas mineras, 10 cámaras de acción, cuatro binoculares, dos telémetros láser y tres discos extraíbles.

De acuerdo con la información oficial, los elementos fueron sometidos previamente a pruebas de funcionamiento y seguridad. El objetivo es distribuirlos entre establecimientos penitenciarios y grupos operativos de la fuerza.

Cococcioni vinculó la adquisición con el proceso de profesionalización del Servicio Penitenciario y sostuvo que el Estado provincial debe proporcionar al personal las herramientas necesarias para desarrollar sus tareas.

“Comprarles colectivos, móviles, armas, municiones, uniformes, chalecos, lo que haga falta no es un gasto, es una inversión”, manifestó el ministro durante la actividad.

Por otro lado, Masneri señaló que las incorporaciones forman parte de una planificación que contempla simultáneamente infraestructura, equipamiento y nuevos agentes.

“El cemento no sirve sin ustedes, y no sirve sin los elementos de seguridad”, expresó la funcionaria. Además, indicó que las entregas periódicas responden a sucesivos procesos licitatorios.

La secretaria también relacionó las compras con el ingreso de nuevos aspirantes al Servicio Penitenciario y sostuvo que la incorporación de personal requiere disponer del armamento y los elementos correspondientes para su formación y posterior desempeño.

En este marco, la Provincia mantiene diferentes procesos de adquisición. Los registros públicos muestran, por ejemplo, una licitación de 2026 para comprar 50 paletas detectoras de metales por un monto original de $30,25 millones, aunque esa contratación figura destinada a la Dirección Provincial de Seguridad en Eventos Masivos y no permite establecer por sí sola que corresponda al lote entregado ahora.

La política de reequipamiento penitenciario tiene antecedentes recientes. En marzo de 2025, el Gobierno santafesino había iniciado una compra de 300 chalecos antipunzantes y anticortantes para agentes encargados de la vigilancia interna de las cárceles.

La administración provincial plantea que las nuevas adquisiciones deben avanzar en paralelo con la ampliación de la infraestructura carcelaria y el ingreso de personal. Las próximas licitaciones y la distribución efectiva del equipamiento entre las distintas unidades permitirán conocer cómo continuará el programa durante los próximos meses.