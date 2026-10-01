Un adolescente de 16 años quedó bajo investigación por intimidación pública en San Cristóbal, luego de que una compañera advirtiera a las autoridades de la escuela Mariano Moreno sobre una fotografía en la que el joven aparecía empuñando un arma. El procedimiento policial derivó en el secuestro de un revólver calibre 22 sin municiones, entregado voluntariamente por un familiar.

El episodio fue denunciado el miércoles y dio lugar a la intervención de la Policía de Investigaciones (PDI). Las medidas incluyeron entrevistas a integrantes de la comunidad educativa y un allanamiento en la vivienda donde el adolescente reside junto a su madre. También fueron secuestrados un teléfono celular y una tablet.

Según la información del periodista local Andrés Giménez, la alumna había visto la fotografía en un canal de difusión de WhatsApp y decidió comunicarlo a las autoridades escolares. A partir de esa advertencia se dio aviso al 911 y comenzó la investigación para establecer qué había ocurrido y localizar el arma que aparecía en la imagen.

Las actuaciones llevaron después al domicilio de un familiar del adolescente, donde un adulto entregó el revólver. El hombre quedó imputado en libertad por tenencia indebida de un arma de fuego. El arma fue secuestrada para incorporarla a la causa; la información disponible no confirma si se trata de la misma que se observa en la fotografía.

El episodio ocurre seis meses después del ataque armado del 30 de marzo en la Escuela N.º 40 Mariano Moreno. En aquella ocasión, un adolescente ingresó al establecimiento y disparó contra otros alumnos. Un estudiante de 13 años murió y otros resultaron heridos.

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