Studebaker ganó en Alcorta y avanzó en el Regional

Studebaker consiguió la clasificación a la segunda ronda del Torneo Regional Federal Amateur 2026/27 tras vencer 1-0 a Los Andes en Alcorta, en el cierre de la Zona 4 de la Región Litoral Sur.

El equipo de Villa Cañás llegó al último compromiso con una situación concreta: necesitaba ganar para alcanzar en seis puntos a Los Andes y Sportivo Rivadavia. Lo consiguió y continuará en competencia junto al conjunto de Alcorta.

El único gol fue convertido por Matías Moreira a los 29 minutos del primer tiempo. Según la crónica del encuentro, el delantero recibió una habilitación a espaldas de la defensa y definió por encima del arquero para establecer la diferencia que terminaría siendo definitiva.

Con el 1-0, Studebaker completó sus cuatro presentaciones con dos victorias y dos derrotas, cuatro goles a favor y cuatro en contra.

Un triple empate definió la Zona 4

La particularidad estuvo en la tabla final. Los Andes, Studebaker y Sportivo Rivadavia terminaron con seis puntos y diferencia de gol cero.

Los Andes registró cuatro goles a favor y cuatro en contra, los mismos números que Studebaker. Rivadavia, por su parte, convirtió tres y recibió tres.

De esta manera, el conjunto de Venado Tuerto quedó relegado dentro de la definición del grupo, mientras Los Andes y Studebaker consiguieron los dos lugares de clasificación.

Torneo Regional Federal Amateur TABLA FINAL — ZONA 4 Los tres equipos terminaron con 6 puntos POS. EQUIPO DG PTS. 1° LOS ANDES Alcorta 0 6 2° STUDEBAKER Villa Cañás 0 6 3° SPORTIVO RIVADAVIA Venado Tuerto 0 6 ✓ Clasificados: Los Andes y Studebaker Los Andes y Studebaker: 4 GF y 4 GC · Rivadavia: 3 GF y 3 GC NOVEDADES DEL SUR | DEPORTES

El escenario se había configurado en la quinta fecha, cuando Los Andes derrotó 1-0 a Rivadavia en Venado Tuerto con gol de Thiago Canzani. Ese resultado dejó a ambos con seis unidades y obligó al Verde a ganar su último partido.

El recorrido de Studebaker

El equipo de Villa Cañás comenzó el Regional con una derrota 1-0 frente a Rivadavia en Venado Tuerto. Después consiguió recuperarse con un 3-1 sobre Los Andes como local, con goles de Tomás Gómez, Emanuel Oreggione y Matías Moreira.

En la segunda rueda volvió a enfrentar a Rivadavia y perdió 2-0 en Villa Cañás. Así llegó al último encuentro con tres unidades y sin margen para otro resultado que no fuera una victoria.

Moreira apareció nuevamente frente a Los Andes y su gol permitió que Studebaker cerrara la primera fase con seis puntos.

Ahora comienza la etapa eliminatoria

La próxima instancia de la Región Litoral Sur se disputará mediante series de eliminación directa, con partidos de ida y vuelta.

Para Studebaker comienza así una nueva etapa del Regional, ya sin margen en una tabla de posiciones: desde la segunda ronda, cada serie determinará qué equipo continúa avanzando en el camino hacia las instancias decisivas del torneo.