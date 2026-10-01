Liga Venadense: la fecha 8 del Repechaje quedó abierta

La Primera B disputó cuatro encuentros entre las Zonas C y D. Jorge Newbery de Rufino y Sacachispa quedaron arriba, mientras Independiente de Villa Cañás todavía debe jugar ante Náutico Melincué.
Deportes del Sur01/10/2026GASTON PAROLAGASTON PAROLA

La octava fecha de las Zonas Repechaje de la Primera División B de la Liga Venadense de Fútbol comenzó este miércoles por la noche con cuatro partidos y todavía tendrá actividad en los próximos días. Jorge Newbery de Rufino quedó provisoriamente al frente de la Zona C, mientras que Sacachispa sostuvo el primer lugar en la D.

En la Zona C, Jorge Newbery consiguió una victoria como visitante al superar por 4-1 a Sportivo Avellaneda. Con ese resultado, el conjunto de Rufino alcanzó los 20 puntos y quedó momentáneamente solo en la cima.

La situación puede modificarse este jueves. PEF Matienzo recibirá a Sportivo Ben Hur desde las 21 y tendrá la posibilidad de alcanzar a Newbery en puntos o superarlo, según el resultado.

Liga Venadense · Primera B
ZONA REPECHAJE C
Fecha 8 · Resultados y posiciones
RESULTADOS
Sportivo Avellaneda 1 - 4 Jorge Newbery (R)
Def. Talleres 2 - 2 Deportivo Chapuy
Matienzo VS. Sportivo Ben Hur
Jueves 1/10 · 21:00 hs
POSICIONES PROVISORIAS
POS. EQUIPO PTS.
Jorge Newbery (R) 20
⚠️ Tabla provisoria: Matienzo todavía debe disputar su partido ante Sportivo Ben Hur.
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El otro encuentro disputado en este grupo terminó igualado. Defensores Talleres y Deportivo Chapuy empataron 2-2. Talleres llegó de esta manera a 10 unidades, mientras que Chapuy quedó con 5.

Por otro lado, la Zona Repechaje D mantiene una diferencia mínima entre sus dos primeros equipos.

Sacachispa derrotó como visitante 2-1 a CSD Belgrano de Rufino y llegó a los 20 puntos. Independiente de Amenábar, en tanto, venció 5-1 a Los Andes y alcanzó las 19 unidades, por lo que quedó a un punto del líder.

Liga Venadense · Primera B
ZONA REPECHAJE D
Fecha 8 · Resultados y posiciones
RESULTADOS
CSD Belgrano (R) 1 - 2 Sacachispa
Los Andes 1 - 5 Independiente (A)
Independiente (VC) VS. Náutico Melincué
Martes 6/10 · 21:00 hs
ASÍ ESTÁ LA PUNTA
POS. EQUIPO PTS.
Sacachispa 20
Independiente (Amenábar) 19
Diferencia en la cima
SOLO 1 PUNTO
⚽ La fecha se completará con Independiente de Villa Cañás vs. Náutico Melincué.
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La fecha tendrá además un partido de especial interés para Villa Cañás. Independiente recibirá a Náutico Melincué el martes 6 de octubre desde las 21, en el encuentro que completará la jornada en la Zona D.

El cruce ya figuraba dentro de la programación correspondiente a la octava fecha y quedó para disputarse después de los otros dos encuentros del grupo.

La novena fecha también tiene definidos sus enfrentamientos. En la Zona C jugarán Jorge Newbery-Deportivo Chapuy, Sportivo Ben Hur-Defensores Talleres y Sportivo Avellaneda-Matienzo.

En la Zona D, Náutico Melincué recibirá a Independiente de Amenábar, Sacachispa enfrentará a Los Andes e Independiente de Villa Cañás jugará frente a CSD Belgrano de Rufino.

Con dos partidos todavía pendientes, las posiciones definitivas de la octava fecha deberán esperar. El encuentro de Matienzo puede modificar la cima de la Zona C, mientras que en la Zona D Sacachispa e Independiente de Amenábar mantienen una diferencia de apenas un punto.

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