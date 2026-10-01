La Comuna de Santa Isabel informó la adquisición de dos nuevas motoguadañas que serán destinadas a las tareas de mantenimiento de espacios verdes y distintos sectores públicos de la localidad.

Se trata de dos equipos STIHL FS 221, motoguadañas a explosión que serán incorporadas al grupo de herramientas utilizado habitualmente por el personal encargado del corte de césped y desmalezado.

Según la información difundida oficialmente, estas dos unidades se suman a otras ocho motoguadañas adquiridas anteriormente durante la actual gestión comunal. De esta manera, la administración local indicó que son diez los equipos incorporados en este período para este tipo de trabajos.

La incorporación apunta a ampliar la disponibilidad de herramientas para las cuadrillas que realizan tareas en espacios públicos. El mantenimiento de plazas, sectores verdes, veredas y otros puntos de uso comunitario requiere intervenciones periódicas, especialmente durante los meses de mayor crecimiento de la vegetación.

Desde la Comuna señalaron que las nuevas unidades permitirán reforzar las tareas de corte y mantenimiento en diferentes sectores de Santa Isabel. El anuncio forma parte de las comunicaciones oficiales relacionadas con el equipamiento utilizado para la prestación de servicios comunales.

En el comunicado difundido no se precisó cuál fue el monto destinado a la adquisición de las dos motoguadañas, el proveedor seleccionado, la modalidad utilizada para concretar la compra ni la fuente de financiamiento.

La administración comunal cuenta además con distintas áreas vinculadas a servicios y mantenimiento de la localidad. En su sitio institucional también publica información administrativa, presupuestos, balances, ordenanzas y licitaciones dentro de su apartado de Administración y Transparencia.

Por otro lado, el mantenimiento de los espacios públicos forma parte de una serie de servicios que requieren disponibilidad de maquinaria y herramientas para sostener intervenciones en diferentes épocas del año.

Con las dos nuevas unidades, la Comuna informó que alcanza un total de diez motoguadañas incorporadas durante la gestión. Los equipos serán destinados a las cuadrillas responsables del mantenimiento y acondicionamiento de espacios verdes de Santa Isabel.