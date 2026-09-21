El comienzo de la primavera llegó al sur de Santa Fe con una mejora de las condiciones meteorológicas después de las tormentas del domingo, pero con una nueva advertencia para la región: fuertes vientos que pueden generar ráfagas de hasta 80 kilómetros por hora.

El Servicio Meteorológico Nacional mantiene para este lunes 21 de septiembre una alerta amarilla que alcanza al departamento General López y otros sectores del sur provincial.

De acuerdo con el informe meteorológico, se esperan vientos predominantes del sector oeste, con posterior rotación al sudoeste, y velocidades sostenidas que pueden ubicarse entre los 40 y 50 kilómetros por hora.

El dato de mayor atención está puesto en las ráfagas, que podrían alcanzar los 80 kilómetros por hora durante los períodos de mayor intensidad.

El aviso incluye a General López, Caseros, Constitución, San Lorenzo y Rosario. De esta manera, localidades como Villa Cañás, Venado Tuerto, Rufino, Teodelina, María Teresa y Santa Isabel se encuentran dentro del área alcanzada por las condiciones ventosas.

La situación se produce después de una jornada de domingo marcada por tormentas en distintas localidades del sur santafesino. En varios puntos de la región se registró caída de granizo y abundante actividad eléctrica, aunque hasta el momento no se informaron consecuencias de gravedad.

Ante el viento fuerte, se recomienda asegurar objetos que puedan ser desplazados, evitar permanecer debajo de árboles, postes o carteles y extremar las precauciones al circular por rutas y caminos rurales.

También se aconseja especial atención para motociclistas, ciclistas y conductores de vehículos de gran porte, debido a que las ráfagas laterales pueden modificar las condiciones normales de circulación.

Durante las próximas horas se espera una disminución progresiva de la intensidad del viento. Para el martes se anticipa un descenso de la temperatura en buena parte de la región.