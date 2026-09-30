Aguas Santafesinas realizará el viernes 2 de octubre tareas programadas de mantenimiento de la red de agua potable en cuatro puntos de Firmat. Según informó la empresa, el operativo se desarrollará de 5 a 7 de la mañana y tendrá como objetivo mejorar el funcionamiento de la distribución domiciliaria.

Los lugares incluidos en el cronograma son Buenos Aires y Antártida Argentina; Bv. Colón al 600 Bis; Zurita y R. S. Peña; y Bv. Colón Bis y S. Liniers. En esos puntos podrá verse agua saliendo de las bocas de hidrantes mientras se ejecuten las tareas.

El procedimiento consiste en un purgado sectorizado de las cañerías. Para realizarlo, se colocará un dispositivo sobre los hidrantes que permitirá la salida de agua como parte del mantenimiento. La prestadora indicó que esa situación no se extenderá más allá del horario previsto para el operativo.

La empresa también advirtió que eventualmente podrían registrarse episodios de turbiedad. En caso de que esto ocurra, señaló que se supera dejando circular el agua durante unos minutos.

Para efectuar reclamos o realizar gestiones, Aguas Santafesinas informó que los usuarios pueden comunicarse a través de WhatsApp al 3416950008.

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