La Municipalidad de Firmat y la Sociedad Española de Socorros Mutuos abrieron un registro destinado a vecinos de la ciudad que tengan ciudadanía española o hayan iniciado las gestiones para obtenerla. La inscripción se realiza de manera presencial en dos dependencias, con días y horarios específicos.

El relevamiento busca conocer cuántos ciudadanos españoles residen en Firmat y establecer un canal de contacto con ellos. También contempla incorporar a quienes todavía tramitan su nacionalidad, para acompañarlos durante ese proceso y acercarlos a las actividades de la colectividad.

Los interesados pueden completar la planilla en el Área de Vivienda de la Secretaría de Gobierno municipal, de lunes a viernes, de 8:15 a 11:00. La otra opción es concurrir a la Secretaría de la Sociedad Española los lunes, miércoles y viernes, de 8:30 a 11:30.

Según los objetivos anunciados para la iniciativa, el padrón permitirá acercar información consular de manera prioritaria y facilitar asesoramiento ante la Embajada de España en Argentina. Además, se prevé difundir becas, intercambios culturales y pasantías educativas o laborales. La propuesta apunta a comunicar esas oportunidades, sin que la inscripción implique por sí misma la adjudicación de una beca o una pasantía.

El trabajo conjunto tiene entre sus propósitos conocer las necesidades de los vecinos y facilitarles información clara para sus gestiones. La articulación con el Consulado y la Embajada forma parte de los objetivos planteados para desarrollar proyectos vinculados con el estudio, la cultura y el ámbito laboral.

La convocatoria comprende tanto a quienes ya cuentan con la ciudadanía como a quienes comenzaron la solicitud. Con esa participación, el Municipio y la Sociedad Española buscan fortalecer el vínculo entre la comunidad local y sus instituciones representativas.