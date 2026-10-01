Un hombre murió durante la mañana del miércoles 30 de septiembre en un establecimiento rural ubicado en jurisdicción de Wheelwright. Las circunstancias en las que ocurrió el episodio permanecen bajo investigación y, hasta el momento, no se informó oficialmente la mecánica del hecho.

Según la información conocida, los Bomberos Voluntarios de Wheelwright fueron los primeros en acudir al establecimiento. Posteriormente llegó personal policial y se dio intervención a la Policía de Investigaciones (PDI), que realizó las pericias correspondientes.

Una vez desarrolladas las primeras actuaciones en el lugar, los Bomberos Voluntarios fueron convocados nuevamente para colaborar con el retiro del cuerpo.

La identidad del hombre no había sido informada oficialmente. Las primeras versiones señalan que tendría aproximadamente 35 años y que sería oriundo de Christophersen, aunque esos datos permanecían sin confirmación oficial.

Investigan cómo ocurrió el hecho

Uno de los principales puntos que deberá establecer la investigación es la mecánica del episodio.

De acuerdo con una versión no confirmada oficialmente, el trabajador se habría encontrado en la parte trasera de una monotolva cargada con cereal cuando ocurrió el hecho.

Sin embargo, hasta el momento no existe información oficial que permita establecer de qué manera se produjo el fallecimiento ni qué participación tuvo la maquinaria mencionada. Por ese motivo, la hipótesis deberá quedar sujeta al resultado de las pericias.

La intervención de la PDI apunta precisamente a reconstruir lo sucedido y determinar las circunstancias que derivaron en la muerte del trabajador.

Por otro lado, tampoco se informó oficialmente si existieron otras personas presentes al momento del episodio ni si fueron tomadas declaraciones testimoniales durante las primeras actuaciones.

El caso permanece bajo investigación. Se espera que las actuaciones policiales y las pericias permitan precisar cómo ocurrió el episodio y confirmar oficialmente la identidad y procedencia de la víctima.