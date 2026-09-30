Cerca de 400 estudiantes de escuelas secundarias participarán en Venado Tuerto de la XXIII edición de Uniendo Metas, una simulación del funcionamiento de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). La actividad comenzará el viernes 2 de octubre y se extenderá hasta el domingo 4, organizada por la sede local de Asociación Conciencia.

Durante las tres jornadas, las actividades tendrán como sedes simultáneas el Centro Cultural Municipal y el Instituto Santa Rosa. Allí, los adolescentes asumirán el papel de representantes diplomáticos para debatir problemas de la agenda internacional y buscar acuerdos entre las delegaciones.

Desde Asociación Conciencia señalaron que los recintos de debate estarán abiertos a la comunidad. La convocatoria incluye a familias, vecinos y público en general, que podrán acercarse durante el fin de semana para presenciar el trabajo de los estudiantes de la ciudad y la región.

El encuentro llega después de varios meses de preparación. Los países que representará cada grupo fueron asignados por sorteo con anticipación. A partir de esa distribución, los participantes deben defender las posturas y políticas de esas naciones, además de tener en cuenta sus culturas al intervenir en las discusiones.

La propuesta incluye temas de geopolítica, derechos humanos, economía y conflictos internacionales. El desafío consiste en buscar soluciones y elaborar tratados mediante el diálogo, la negociación y el consenso, dentro de una dinámica que también promueve la empatía entre quienes sostienen posiciones diferentes.

Los intercambios se realizarán bajo protocolos formales que reproducen el funcionamiento de los espacios diplomáticos. Con ese ejercicio, el programa busca que los estudiantes desarrollen habilidades de oratoria, trabajo en equipo y pensamiento crítico, junto con la experiencia de participar en debates sobre asuntos globales.

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