El Gobierno Municipal de Firmat y Protección Civil continúan desarrollando acciones preventivas junto a instituciones de la ciudad ante el fenómeno de El Niño. En esta oportunidad, representantes municipales mantuvieron un encuentro en la Escuela 9 de Julio con directivos y docentes para compartir información y medidas de prevención.

La iniciativa forma parte del trabajo que se viene realizando durante los últimos meses para preparar a diferentes sectores de la comunidad frente a eventuales episodios de lluvias intensas.

En paralelo con las reuniones institucionales, cuadrillas municipales realizan tareas de limpieza y acondicionamiento de canales, cunetas, alcantarillas y desagües pluviales en diferentes sectores de Firmat.

El objetivo de estos trabajos es mantener en condiciones el sistema de drenaje y facilitar el escurrimiento del agua durante períodos de precipitaciones.

Las intervenciones no comenzaron con esta última reunión. Durante los últimos meses, el Municipio informó trabajos en diferentes sectores de la ciudad y en canales rurales, además de tareas específicas en inmediaciones de la Ruta Nacional 33 y los barrios Nadal y La Hermosa.

El Niño ya está presente

El escenario preventivo tiene como contexto la evolución del fenómeno El Niño-Oscilación del Sur.

El informe correspondiente a septiembre del Servicio Meteorológico Nacional indica que las condiciones actuales corresponden a una fase cálida o El Niño.

Según los modelos dinámicos y estadísticos utilizados por el organismo, existe una probabilidad del 100% de que la fase El Niño se mantenga durante el trimestre septiembre-octubre-noviembre de 2026, con una intensidad fuerte o muy fuerte.

Esto no significa que pueda determinarse con anticipación cuánto lloverá específicamente en Firmat ni qué consecuencias tendrá cada episodio meteorológico. Los impactos concretos dependerán de la evolución de las condiciones atmosféricas y de los eventos que se registren en la región.

El pedido a los vecinos

Dentro del esquema preventivo, el Gobierno Municipal también pidió colaboración a la comunidad para evitar obstrucciones en el sistema de drenaje.

Entre las recomendaciones se encuentran no arrojar basura, ramas u otros elementos en la vía pública, respetar los días y horarios establecidos para la recolección y evitar sacar residuos durante una alerta meteorológica.

La presencia de objetos en los canales ya generó inconvenientes durante las tareas de mantenimiento realizadas en septiembre, cuando personal municipal detectó diferentes elementos que dificultaban el normal paso del agua.

Además, las autoridades recomiendan seguir los avisos y alertas emitidos por organismos oficiales.

En este marco, los encuentros con instituciones continuarán formando parte del esquema de prevención local, mientras se mantienen las tareas sobre la infraestructura hídrica de Firmat.-