Tres adolescentes fueron aprehendidos durante la madrugada del miércoles en Melincué en el marco de la investigación por el robo de un televisor en una vivienda. El procedimiento estuvo a cargo de personal de la Comisaría 1.ª y permitió recuperar el aparato sustraído.

El episodio comenzó pasadas las 4:15, cuando la propietaria de un inmueble ubicado sobre bulevar Gálvez recibió una alerta de una empresa de seguridad privada y dio aviso sobre lo ocurrido.

Según la información policial difundida sobre el procedimiento, al llegar al domicilio se constató que personas habían ingresado al terreno tras escalar el tapial perimetral. Además, se detectaron daños en la puerta principal de la vivienda.

Del interior había sido sustraído un televisor Telefunken de 43 pulgadas.

A partir de la denuncia comenzó la investigación. Uno de los elementos utilizados por los efectivos fueron las grabaciones de las cámaras de seguridad aportadas por la propietaria.

De acuerdo con la versión oficial, el análisis de esas imágenes permitió establecer la presunta participación de tres adolescentes. Posteriormente, y luego de las diligencias realizadas por los investigadores, los menores fueron localizados y aprehendidos.

Durante el procedimiento también fue secuestrado el televisor que había sido denunciado como robado, por lo que el elemento pudo ser recuperado.

La causa fue inicialmente informada bajo la calificación de robo calificado por escalamiento. Esta figura se relaciona con la modalidad mediante la cual, según la investigación, se habría accedido a la propiedad.

En este marco, tomó intervención la Fiscalía Penal Juvenil, que fue informada sobre las circunstancias del procedimiento y dispuso las actuaciones correspondientes respecto de los tres adolescentes.

La participación atribuida a los menores forma parte de la investigación en curso y deberá determinarse dentro del proceso judicial. Por tratarse de personas menores de edad, sus identidades no fueron difundidas.

Por otro lado, hasta el momento no se informó sobre la existencia de otros elementos sustraídos ni sobre personas lesionadas durante el episodio.

La investigación continuará bajo intervención de la Justicia Penal Juvenil para establecer las responsabilidades y completar las medidas correspondientes.