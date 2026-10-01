La Escuela Normal Superior Nº 38 “Domingo Faustino Sarmiento” de Villa Cañás comenzó una nueva etapa de obras luego de recibir $21.717.731 del Gobierno de Santa Fe mediante el Fondo para la Atención de Necesidades Inmediatas (FANI). En una entrevista realizada por Oscar A. Canavese, la rectora Eliana Gaillard explicó cómo surgió el proyecto y cuáles son los próximos objetivos de la institución.

El financiamiento corresponde a una primera etapa destinada a construir un nuevo núcleo sanitario para varones y un baño adaptado para personas con movilidad reducida.

Gaillard señaló que el proceso comenzó en diciembre de 2024, cuando autoridades educativas recorrieron el establecimiento. En principio, el pedido de la conducción escolar estaba centrado en nuevas aulas, pero luego de analizar las condiciones del edificio se estableció como prioridad la situación de los sanitarios.

Los trabajos comenzaron con el cerramiento del sector donde se desarrollará la intervención. El nuevo baño se ubicará sobre el ala próxima a los salones 15, 16, 17 y 18. La planificación contempla que, una vez terminada esa estructura, pueda modificarse el actual sanitario de varones para generar un espacio destinado a cocina, una dependencia con la que actualmente la escuela no cuenta en condiciones específicas para esa función.

La rectora aclaró que los $21,7 millones corresponden a la primera parte de la intervención. Sobre la continuidad del proyecto mencionó una estimación global de entre $45 y $50 millones, aunque ese monto debe considerarse una versión no confirmada como financiamiento otorgado, ya que depende de nuevas etapas administrativas.

Además, la institución mantiene otros pedidos vinculados con el crecimiento de la matrícula. Uno de ellos es la creación de un tercer sexto grado, debido a que actualmente ese nivel reúne cerca de 60 alumnos. Para anticiparse a esa posibilidad, la Asociación Cooperadora realizó el cerramiento de un sector que podría utilizarse como aula si llega la autorización correspondiente.

FM SONIC -EL PRIMERO DE LA MAÑANA - ELIANA GAILLARD

Por otro lado, la conducción presentó un proyecto para reorganizar salas del nivel inicial en el turno mañana, atendiendo a cambios en las necesidades laborales y familiares de la comunidad.

Las novedades también alcanzan al nivel superior. Gaillard indicó que este año finalizará la última cohorte de la Tecnicatura en Administración Pública y que para 2027 se proyecta una nueva Tecnicatura en Recursos Humanos. La propuesta surgió después de una consulta realizada entre adolescentes, jóvenes y adultos interesados en continuar estudios superiores. Su apertura todavía deberá completar las instancias de aprobación correspondientes.

De esta manera, la Escuela Normal transita una etapa que combina obras de infraestructura con gestiones destinadas a reorganizar y ampliar su propuesta educativa. Las próximas definiciones dependerán del avance de los trabajos actuales y de las autorizaciones provinciales pendientes.