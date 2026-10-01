El futuro de Marcos Rojo abrió un nuevo capítulo en Racing. El defensor volvió a ausentarse este jueves del entrenamiento del plantel profesional y acumuló su segunda falta consecutiva, mientras intenta resolver su salida del club de Avellaneda para regresar a Estudiantes de La Plata.

La situación comenzó a profundizarse después de la eliminación de Racing ante Boca en los cuartos de final de la Copa Argentina. El martes, cuando el plantel retomó los trabajos, Rojo mantuvo una conversación con el presidente Diego Milito y le comunicó su intención de regresar al club en el que inició su carrera.

La postura inicial de Racing fue mantenerlo en el plantel. El defensor tiene contrato hasta diciembre y la dirigencia considera que todavía puede ser necesario para afrontar las seis fechas que le quedan al equipo en la fase regular del Torneo Clausura.

Luego de aquella conversación, Rojo no se presentó a trabajar el miércoles y este jueves volvió a estar ausente. Distintas versiones periodísticas interpretan esas ausencias como una forma de intentar acelerar una negociación con Estudiantes, aunque no existe hasta el momento una declaración pública del jugador que confirme esa estrategia.

El caso tiene además un componente físico. Rojo arrastra un traumatismo con edema óseo en el platillo tibial interno de la rodilla derecha. Sin embargo, las informaciones surgidas desde Avellaneda vinculan sus últimas ausencias con el conflicto por su futuro y no exclusivamente con esa lesión.

En este marco, Racing analiza la posibilidad de aplicarle una sanción disciplinaria.

Por otro lado, Estudiantes necesita resolver rápidamente la situación. El equipo platense disputará las semifinales de la Copa Libertadores frente a Flamengo y tendrá las bajas por suspensión de Leandro González Pirez y Tomás Palacios para el partido de ida.

Rojo aparece entre las alternativas para reforzar esa zona y su intención de regresar al Pincha ya fue comunicada. Sin embargo, cualquier salida antes de diciembre requiere resolver primero su vínculo contractual con Racing.

El tiempo también condiciona las negociaciones. Estudiantes tiene plazo hasta el 9 de octubre para realizar cambios en su lista de la Copa Libertadores, mientras que el primer partido frente a Flamengo está programado para el 15 de octubre en La Plata.

Además, un eventual regreso tendría otro punto por resolver: la relación del defensor con una parte de los hinchas de Estudiantes, deteriorada después de su paso por Boca.

Por ahora, las posiciones permanecen distantes. Rojo pretende regresar a La Plata, Racing sostiene su contrato y Estudiantes necesita una definición en los próximos días. El vencimiento del plazo para modificar la lista continental aparece como el límite que podría acelerar las conversaciones.