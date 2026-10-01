San Francisco será escenario este viernes 2 de octubre de una jornada de limpieza de calles que reunirá a vecinos, voluntarios y referentes de la región. La actividad se desarrollará como parte de la Semana Franciscana y, según informaron los organizadores, será una de las primeras acciones vinculadas al GIRSU de Venado Tuerto con proyección hacia otras localidades.

La diputada provincial Sofía Galnares participará de la propuesta junto con integrantes de Reciclar Venado, programa que viene desarrollando distintas actividades de recuperación de espacios públicos y concientización ambiental en Venado Tuerto.

La iniciativa de limpieza en San Francisco no es nueva. Según la información difundida, la localidad realiza este tipo de actividad desde hace tres años como parte de las celebraciones por San Francisco de Asís.

En esta oportunidad, la convocatoria adquiere un alcance regional por la incorporación de voluntarios y actores vinculados a las políticas de gestión de residuos.

“El GIRSU de Venado Tuerto empieza a ponerse en marcha con acciones en la región. Esta jornada es un primer paso para trabajar junto a las localidades, acompañar las iniciativas que ya realizan y sumar participación en el cuidado del ambiente”, expresó Galnares.

La participación de Reciclar Venado se produce después de distintas experiencias desarrolladas en Venado Tuerto. Durante septiembre, por ejemplo, voluntarios participaron de una jornada de plogging destinada a recolectar residuos y trabajar sobre sectores donde se generan minibasurales.

La actividad también incorpora un componente preventivo relacionado con el mantenimiento de calles y desagües. Los residuos depositados en la vía pública pueden ser arrastrados durante las precipitaciones y terminar acumulándose en bocas de tormenta y sistemas de drenaje.

En este marco, el Servicio Meteorológico Nacional informó en su reporte de septiembre que el fenómeno El Niño se encuentra activo. El organismo estimó que la fase cálida continuará durante el trimestre septiembre-octubre-noviembre de 2026.

Galnares sostuvo que la limpieza de los espacios públicos debe complementarse con el mantenimiento de los sistemas de drenaje y con el cumplimiento de los horarios establecidos para sacar los residuos.

La Semana Franciscana comenzó el 27 de septiembre y continuará hasta el 4 de octubre con diferentes propuestas en San Francisco, localidad cuya gestión municipal encabeza Ignacio Freytes.

Según señalaron desde la organización, la intención es que la experiencia permita fortalecer el trabajo conjunto entre localidades, instituciones y voluntarios y avanzar con nuevas acciones ambientales en distintos puntos de la región.