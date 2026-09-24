La delegación argentina continúa sumando podios en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 y, tras el cierre de la jornada del miércoles 23 de septiembre, alcanzó las 209 medallas.

El equipo nacional registra 54 preseas de oro, 59 de plata y 96 de bronce. Con esos números ocupa el segundo puesto de la clasificación, detrás de Brasil y por delante de Colombia.

Brasil encabeza el medallero con 238 preseas: 99 doradas, 74 plateadas y 65 de bronce. Colombia aparece tercera con 144, distribuidas en 52 oros, 52 platas y 40 bronces.

Argentina tuvo una jornada de importante actividad el miércoles y agregó 25 medallas a su cosecha: seis de oro, ocho de plata y 11 de bronce.

Entre las disciplinas que aportaron resultados durante la jornada aparecieron el tenis de mesa, atletismo, ciclismo, escalada y taekwondo. Horacio Cifuentes consiguió dos medallas doradas en tenis de mesa, mientras que también hubo títulos argentinos de Micaela Levaggi en los 1.500 metros, José Acuña en taekwondo y Alejo Suter en escalada.

La tabla presenta una particularidad que resulta importante para interpretar correctamente las posiciones. El criterio de clasificación prioriza la cantidad de medallas de oro y no el número total de preseas.

Por ese motivo, Venezuela ocupa el cuarto puesto con 118 medallas —40 de oro, 37 de plata y 41 de bronce—, mientras que Chile aparece quinto pese a contar con 122 preseas. Los chilenos acumulan 34 oros, 44 platas y 44 bronces.

SANTA FE 2026 MEDALLERO JUEGOS SURAMERICANOS Principales cinco países · Total de medallas 🇧🇷 Brasil 238 238 🥇 99 🥈 74 🥉 65 🇦🇷 Argentina 209 209 🥇 54 🥈 59 🥉 96 🇨🇴 Colombia 144 144 🥇 52 🥈 52 🥉 40 🇻🇪 Venezuela 118 118 🥇 40 🥈 37 🥉 41 🇨🇱 Chile 122 122 🥇 34 🥈 44 🥉 44 El orden oficial del medallero se determina por cantidad de medallas de oro. NOVEDADES DEL SUR

El medallero, al cierre del miércoles, quedó de la siguiente manera:

Brasil — 99 oros | 74 platas | 65 bronces | 238 Argentina — 54 oros | 59 platas | 96 bronces | 209 Colombia — 52 oros | 52 platas | 40 bronces | 144 Venezuela — 40 oros | 37 platas | 41 bronces | 118 Chile — 34 oros | 44 platas | 44 bronces | 122 Perú — 19 oros | 26 platas | 24 bronces | 69 Ecuador — 13 oros | 19 platas | 24 bronces | 56 Uruguay — 13 oros | 6 platas | 18 bronces | 37 Paraguay — 5 oros | 8 platas | 15 bronces | 28 Panamá — 1 oro | 2 platas | 8 bronces | 11 Aruba — 0 oros | 3 platas | 1 bronce | 4 Bolivia — 0 oros | 0 platas | 4 bronces | 4 Guyana — 0 oros | 0 platas | 2 bronces | 2 Curazao — 0 oros | 0 platas | 1 bronce | 1 Surinam — sin medallas

Con competencias todavía por disputarse, las posiciones continuarán modificándose hasta el cierre de los Juegos Suramericanos, previsto para el sábado 26 de septiembre.