Los Fan Fest de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 volverán a concentrar este miércoles 23 de septiembre parte de la actividad cultural que acompaña a las competencias deportivas. Rosario, Santa Fe y Rafaela ofrecerán espectáculos musicales, DJs, espacios de radio y streaming, propuestas para las familias y diferentes shows durante toda la jornada.

Entre los principales nombres previstos aparecen Indios en Rosario, Q’LoKura en la ciudad de Santa Fe y Coty Hernández en Rafaela. La programación continuará durante los próximos días, ya que los espacios oficiales permanecerán activos hasta el sábado 26 de septiembre.

En Rosario, el movimiento comenzará desde las 10 con Circo Lumiere en CapiPlaza. Luego se sumarán propuestas de radio y streaming, DJs y espectáculos musicales distribuidos entre Parque Independencia y el Museo del Deporte.

Durante la tarde también habrá una nueva función de Circo Lumiere, la presentación de Muñecas y un bloque destinado a premiaciones entre las 17 y las 19.30.

Según la grilla oficial actualizada, Indios se presentará a las 20 en Independencia 1, mientras que Nuestro Romance está anunciado para las 21. De esta manera, la programación vigente modifica los horarios difundidos inicialmente, que ubicaban a Indios una hora más tarde.

Por otro lado, el Parque del Sur será nuevamente el punto de encuentro en la ciudad de Santa Fe. La actividad comenzará durante la mañana y continuará por la tarde con DJs y diferentes propuestas culturales.

En el escenario musical aparecen, entre otros, Rogelios y Tarro & The Baldes. El show central llegará a las 20 con Q’LoKura, una de las bandas convocadas para esta etapa de los Fan Fest.

Rafaela también tendrá una agenda distribuida entre el Microestadio y el Velódromo. Durante la tarde pasarán DJs y diferentes artistas. En el Microestadio están previstos Quamuyo, Gamba Blues y, a las 20, Coty Hernández, mientras que el Velódromo mantendrá otras actividades en paralelo.

Además de los recitales, los Fan Fest fueron diseñados como espacios complementarios a las competencias, con gastronomía, espectáculos, actividades recreativas y propuestas para diferentes edades. La organización anunció cinco espacios distribuidos entre las tres ciudades y siete escenarios funcionando durante el desarrollo de los Juegos.

El acceso es sin costo. Para las actividades que requieren entrada, el público debe gestionar previamente su registro y presentar el código QR correspondiente al momento del ingreso. La organización recomienda verificar la grilla antes de concurrir, ya que la programación se encuentra sujeta a modificaciones.