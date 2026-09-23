Boca continúa preparando el partido frente a Racing por los cuartos de final de la Copa Argentina y Rodolfo Arruabarrena comienza a recuperar alternativas para conformar el plantel que viajará a Rosario.

El encuentro se disputará el domingo 27 de septiembre desde las 17 en el Gigante de Arroyito. El ganador avanzará a las semifinales del certamen.

Una de las novedades pasa por Leonel Flores. El delantero fue convocado por Lionel Scaloni para incorporarse a la Selección Argentina durante la fecha FIFA, pero su presencia con el seleccionado no le impedirá disputar el compromiso ante Racing.

Flores permanecerá trabajando hasta el jueves en el predio de la AFA y el viernes volverá a entrenarse con Boca. De esta manera, podrá integrar la delegación que viajará el sábado rumbo a Rosario.

Por otro lado, Ayrton Costa completó su recuperación y nuevamente está disponible para el cuerpo técnico. El defensor había sufrido un desgarro en el isquiotibial izquierdo durante el anterior encuentro contra Racing y también arrastraba molestias por una pubalgia.

Su regreso amplía las posibilidades defensivas para Arruabarrena. De todos modos, su inclusión entre los titulares no está confirmada. El entrenador cuenta también con alternativas como Marco Pellegrino y Facundo Herrera, mientras que Costa puede desempeñarse tanto como marcador central como lateral izquierdo.

Además, Rodrigo Battaglia continúa avanzando en su recuperación luego de la intervención realizada por una tendinopatía crónica en el tendón de Aquiles derecho. El mediocampista ya realizó trabajos junto al grupo y podría recibir el alta médica durante los próximos días, aunque su presencia frente a Racing aparece, por ahora, como una versión no confirmada.

La ausencia confirmada será la de Álvaro Montero, convocado a la Selección de Colombia. Leandro Brey aparece como la principal alternativa para ocupar el arco.

En cuanto al equipo, Arruabarrena podría mantener una estructura similar a la utilizada en el último compromiso, aunque la formación todavía no fue oficializada.

Boca afrontará así uno de los compromisos centrales de su calendario inmediato con mayor disponibilidad en el plantel. La práctica de los próximos días terminará de definir si Costa regresa directamente a la convocatoria y cuál será la formación para buscar un lugar en las semifinales.