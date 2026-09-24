La polémica que comenzó en la pista entre Pierre Gasly y Franco Colapinto sumó una nueva intervención institucional. Mohammed Ben Sulayem, presidente de la Federación Internacional del Automóvil (FIA), respaldó al piloto francés y condenó los mensajes de odio y amenazas que, según denunció Gasly, recibió después del Gran Premio de España.

El titular de la FIA sostuvo que el abuso dirigido contra el piloto de Alpine y su familia resulta inaceptable y planteó la necesidad de que equipos, pilotos, organismos reguladores, aficionados y plataformas digitales trabajen para limitar este tipo de comportamientos.

La situación se originó después de lo ocurrido en las vueltas finales de la carrera disputada en Madrid. Colapinto alcanzó a Gasly cuando el francés circulaba con neumáticos más desgastados y todavía debía realizar una detención en boxes.

El argentino, que tenía detrás a Oscar Piastri, reclamó por radio la posibilidad de superar a su compañero. Gasly sostuvo su posición hasta ingresar posteriormente a boxes. Según explicaron después los protagonistas, Alpine no había impartido una orden explícita para intercambiar posiciones.

El episodio deportivo terminó allí, pero posteriormente se trasladó a las redes sociales.

Gasly aseguró en la previa del Gran Premio de Azerbaiyán que recibió amenazas y mensajes ofensivos que también alcanzaron a integrantes de su familia y a su pareja. El francés reconoció que la exposición y las críticas forman parte de la actividad de un deportista profesional, pero diferenció esa situación de las amenazas personales.

En este marco, Ben Sulayem manifestó públicamente su respaldo al piloto y remarcó que la pasión y la competencia forman parte del automovilismo, pero no justifican las agresiones.

La posición de la FIA se sumó a la adoptada por Alpine. Flavio Briatore, asesor ejecutivo de la escudería, pidió particularmente a los seguidores argentinos que apoyen a Colapinto de manera respetuosa. Además, advirtió que, si continúa el hostigamiento, el equipo podría restringir las entrevistas del argentino con medios de su país.

Por otro lado, Colapinto también respaldó a su compañero y rechazó los ataques personales. De esta manera, tanto los pilotos como la conducción de Alpine y la FIA coincidieron en separar la disputa deportiva de cualquier manifestación de violencia en las plataformas digitales.

El caso vuelve a colocar en discusión el impacto de las redes sociales sobre los protagonistas de la Fórmula 1 y los límites entre el apoyo a un piloto, la crítica deportiva y el hostigamiento personal.