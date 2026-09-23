El Tribunal de Disciplina de la Asociación del Fútbol Argentino resolvió el reclamo presentado por Vélez Sarsfield contra Boca Juniors y mantuvo el resultado deportivo del partido correspondiente a los octavos de final de la Copa Argentina. Boca continuará en el certamen y deberá enfrentar a Racing, aunque recibió una sanción económica por haber confeccionado la planilla con seis jugadores extranjeros.

La resolución confirmó que Boca incumplió el artículo 31 del Convenio Colectivo de Trabajo AFA-FAA, que permite registrar hasta seis futbolistas extranjeros en un club de Primera División, pero establece que solamente cinco pueden firmar la planilla de cada encuentro oficial. En el partido frente a Vélez aparecieron seis.

El punto central del fallo estuvo en distinguir esa infracción reglamentaria de una alineación indebida. De acuerdo con el Tribunal, cinco extranjeros participaron efectivamente del encuentro, mientras que Ángel Romero permaneció como suplente y no ingresó al campo de juego. Por esa razón, consideró que no quedó acreditada la participación efectiva de un sexto jugador extranjero inelegible, requisito que entendió necesario para aplicar el artículo 18 del Código Disciplinario y modificar el resultado.

En consecuencia, el Tribunal rechazó el pedido de Vélez para considerar perdido el partido por Boca y tampoco aceptó registrar un resultado 3-0 a favor del conjunto de Liniers. La clasificación del equipo xeneize a los cuartos de final quedó ratificada.

Eso no significa que Boca haya actuado dentro del reglamento. El propio fallo consideró acreditada la infracción en la confección de la planilla y responsabilizó institucionalmente al club. Como sanción, dispuso una multa equivalente a 1.000 valores de entrada, calculada en alrededor de 50 millones de pesos.

Por otro lado, la dirigencia de Vélez rechazó los argumentos utilizados por el Tribunal. Nelson Pugliese, vicepresidente de la institución, sostuvo que Boca sí obtuvo una ventaja al disponer de seis extranjeros entre sus alternativas y confirmó que el club trabaja en una apelación. También mencionó la posibilidad de acudir a otras instancias, incluido el Tribunal Arbitral del Deporte, si el reclamo no prospera dentro de AFA.

En este marco, Boca ya tiene confirmado su próximo compromiso. El domingo 27 de septiembre enfrentará a Racing desde las 17 en el estadio Gigante de Arroyito, en Rosario, por los cuartos de final de la Copa Argentina.

La controversia, sin embargo, puede continuar fuera de la cancha si Vélez formaliza las acciones anunciadas contra la resolución.