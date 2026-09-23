Boca continuará en la Copa Argentina y deberá pagar una multa de $50 millones luego de que el Tribunal de Disciplina de la Asociación del Fútbol Argentino resolviera el reclamo presentado por Vélez por la inclusión de seis futbolistas extranjeros en la planilla del partido correspondiente a los octavos de final.

La resolución reconoció que Boca cometió una infracción reglamentaria. El límite establecido era de cinco jugadores extranjeros habilitados para integrar la planilla oficial y el conjunto de la Ribera registró seis.

Sin embargo, el Tribunal estableció una diferencia entre esa irregularidad administrativa y la figura de “alineación indebida” planteada por Vélez. Según los fundamentos de la resolución, no quedó acreditada la participación efectiva de un futbolista extranjero inelegible, motivo por el cual no correspondía aplicar la pérdida del encuentro.

De esta manera, se mantuvo el resultado deportivo y la clasificación de Boca, que había conseguido avanzar luego de superar a Vélez en la definición por penales.

El castigo para el club será exclusivamente económico. El Tribunal fijó una multa equivalente al valor de 1.000 entradas. Al tomarse como referencia una entrada general de $50.000, la sanción asciende a $50 millones.

Vélez había solicitado una resolución diferente. La entidad de Liniers sostuvo que la presencia de seis extranjeros en la planilla configuraba una alineación indebida y pretendía que el encuentro se registrara como victoria por 3-0 a su favor, lo que además hubiera significado su clasificación a la siguiente instancia.

El Tribunal rechazó ese planteo y consideró que la irregularidad estuvo vinculada con la “confección, presentación y suscripción de la planilla oficial”, pero que no reunía los requisitos necesarios para aplicar el artículo disciplinario utilizado para sancionar una alineación indebida.

La decisión permite que Boca continúe formalmente su camino en la Copa Argentina y enfrente a Racing en los cuartos de final. El fallo, además, cierra por el momento la incertidumbre deportiva que se había generado alrededor de la llave.

Por otro lado, el conflicto todavía puede tener nuevos capítulos en el ámbito reglamentario. Desde Vélez expresaron su desacuerdo con la resolución y anunciaron que recurrirán a las instancias de apelación disponibles.

Así, mientras Boca mantiene su lugar en la competencia y deberá afrontar la sanción económica, Vélez buscará revertir una resolución que consideró insuficiente frente a la infracción reconocida por el propio Tribunal.