Los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 entran en su tramo decisivo y Argentina afrontará este jueves 24 de septiembre una jornada cargada de actividad, con presencia en pruebas individuales, competencias por equipos y varios cruces que pueden definir medallas.

El programa tendrá uno de sus principales focos en el atletismo. Desde las 9 habrá actividad argentina con Mariam Florencia Buenanueva Saleme en el heptatlón, mientras que también competirán Julieta Salguero Mores, Franco Gastón Peidón, Martina Andrea Escudero, Victoria Olives, Carlos Daniel Lavoy, Matías Antonio Reynaga y Dahyana Patricia Juárez.

La actividad continuará por la tarde. A las 18.10 será el turno de Bruno Agustín De Genaro y Julián Ezequiel Pereyra en los 400 metros con vallas. Desde las 18.50, Juan Ignacio Ciampitti y Daniel Rodrigo Londero disputarán los 200 metros masculinos, mientras que Guillermina Belén Cossio tendrá participación en los 200 metros femeninos y posteriormente en el relevo mixto 4x400.

El canotaje también tendrá una agenda importante. Agustín Vernice participará en K1 1000 metros y formará parte del K4 500 metros masculino junto a Rubén Rézola, Vergauven y Carreras. Además, habrá presencia argentina en C1, C2 y K4 femenino. Las pruebas se extenderán aproximadamente entre las 9.40 y las 16.40.

En ecuestre, Argentina buscará protagonismo en salto individual y en la definición por equipos desde el mediodía.

Por otro lado, los deportes colectivos ocuparán buena parte de la tarde y la noche. En polo acuático femenino, Argentina enfrentará a Brasil desde las 12. A las 19.30 habrá doble presentación: el handball masculino jugará ante Perú y el polo acuático masculino se medirá con Uruguay.

También a las 19, la Selección Argentina masculina de sóftbol enfrentará a Perú por la fase preliminar.

La programación incluye además instancias decisivas en bádminton, pádel, pelota vasca y ráquetbol. En pádel femenino, Victoria Vilchez y María Mosca enfrentarán a las peruanas María Torres y Nicole Aragonés por un lugar en la final.

Argentina también tendrá representantes en escalada deportiva, squash, tenis, tenis de mesa, karate y taekwondo.

Con el cierre de los Juegos previsto para el sábado 26 de septiembre, cada definición adquiere mayor importancia en la pelea por las últimas medallas disponibles.