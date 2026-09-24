La Justicia de Venado Tuerto ordenó a Mercado Libre suspender provisoriamente cualquier cobro relacionado con dos créditos cuestionados por un vecino de Murphy, en el marco de una demanda de derecho de consumo. Las operaciones alcanzan en conjunto los $11.761.111.

La decisión fue adoptada por el Juzgado Civil y Comercial de 1ª Nominación de Venado Tuerto, a cargo de la jueza María Celeste Rosso, que hizo lugar parcialmente a la medida cautelar presentada por el consumidor.

Según consta en el caso, las operaciones cuestionadas corresponden a una Línea de Crédito por $11.111.111 y un crédito denominado Dinero Plus por $650.000.

El consumidor sostiene que los créditos fueron generados sin su consentimiento informado. Esta circunstancia forma parte de su planteo judicial y todavía deberá resolverse en la sentencia definitiva. Tras detectar las operaciones, realizó una denuncia penal y posteriormente inició el reclamo en el fuero civil y comercial.

Por otro lado, Mercado Libre rechazó el planteo. Según la posición presentada por la empresa y consignada en otras reconstrucciones del expediente, las operaciones habrían sido realizadas desde dispositivos, direcciones IP y datos de geolocalización habituales del usuario, con validación biométrica y sin modificaciones de las credenciales de acceso.

La existencia de esta controversia es central: la medida cautelar no determina quién tiene razón sobre el origen de las operaciones, sino que establece una protección provisoria mientras continúa la investigación del caso.

En este marco, la magistrada dispuso que Mercado Libre suspenda cualquier cobro, débito, descuento o compensación relacionado con ambos créditos. También ordenó que la compañía se abstenga de iniciar o continuar acciones de cobro judiciales o extrajudiciales.

La resolución establece además que el consumidor no podrá ser informado como moroso ante el Banco Central de la República Argentina, centrales de riesgo crediticio u otras bases de datos similares por las operaciones cuestionadas mientras permanezca vigente la medida.

Además, la empresa deberá informar si anteriormente realizó alguna comunicación de ese tipo, para que el tribunal pueda analizar eventuales medidas posteriores.

La Justicia, sin embargo, no aceptó todos los pedidos del demandante. La solicitud de restitución cautelar de dinero fue rechazada por el momento debido a que, en esta instancia, no se acreditaron débitos concretos efectuados sobre las operaciones discutidas.

El expediente cuenta con el acompañamiento de Usuarios y Consumidores Unidos (UCU) de Venado Tuerto. La entidad incorporó el caso a su observatorio de jurisprudencia sobre derechos de los consumidores.

La medida permanecerá vigente hasta que exista una sentencia definitiva o el tribunal adopte una nueva decisión. Por lo tanto, el origen y la eventual responsabilidad sobre las operaciones crediticias continúan bajo análisis judicial.