El Torneo Clausura Pre-Federal de la Asociación Venadense de Básquetbol comenzará la segunda rueda de su etapa regular con una doble jornada que se disputará entre el viernes 25 y el domingo 27 de septiembre.

La programación tendrá especial atención en Villa Cañás, ya que Sportsman afrontará dos partidos en menos de 48 horas. El primero será este viernes, desde las 21:30, cuando reciba a Argentino de Firmat por la octava fecha.

El conjunto cañaseño llega a esta instancia con 7 puntos y buscará conseguir su primera victoria del certamen. Argentino, en tanto, suma 10 unidades y aparece en la zona intermedia de las posiciones.

La actividad del viernes tendrá otros tres encuentros. Ciudad de Venado Tuerto será local frente a Centenario, mientras que Olimpia BBC recibirá a Deportivo Atenas y Atlético Elortondo enfrentará en su cancha a Firmat Foot Ball Club.

La atención también estará puesta en la lucha por la punta. Centenario y Olimpia llegan a esta doble fecha compartiendo el liderazgo con 13 unidades, producto de seis triunfos y una derrota en siete presentaciones.

Detrás aparecen Firmat FBC y Deportivo Atenas, ambos con 11 puntos y registros de cuatro victorias y tres derrotas. Atlético Elortondo y Argentino de Firmat tienen 10, Ciudad suma 9 y Sportsman completa las posiciones con 7.

Sin demasiado margen para la recuperación física, el domingo llegará la novena fecha. Todos los encuentros están programados para las 20:30 y habrá dos clásicos dentro de una jornada que puede modificar las posiciones.

Argentino y Firmat FBC protagonizarán el clásico firmatense, mientras que Deportivo Atenas recibirá a Ciudad en uno de los cruces tradicionales de Venado Tuerto. Atlético Elortondo, por su parte, será local frente a Olimpia BBC.

Para Sportsman, el segundo desafío será como visitante frente a Centenario. El equipo de Villa Cañás deberá viajar a Venado Tuerto para medirse con uno de los dos líderes del campeonato.

PROGRAMACIÓN

Fecha 8 — Viernes 25/09 — 21:30

Sportsman de Villa Cañás vs. Argentino de Firmat

Ciudad de Venado Tuerto vs. Centenario

Olimpia BBC vs. Deportivo Atenas

Atlético Elortondo vs. Firmat FBC

Fecha 9 — Domingo 27/09 — 20:30

Argentino de Firmat vs. Firmat FBC

Atlético Elortondo vs. Olimpia BBC

Deportivo Atenas vs. Ciudad de Venado Tuerto

Centenario vs. Sportsman de Villa Cañás

La doble jornada abrirá así la segunda rueda de la fase regular, con los primeros puestos separados por pocos puntos y ocho equipos que tendrán dos compromisos durante el fin de semana.