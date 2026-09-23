La Libertad Avanza intenta cerrar este miércoles los acuerdos necesarios en el Senado para avanzar con una sesión prevista para el jueves 24 de septiembre, en la que busca convertir en ley las reformas de la Carta Orgánica del Banco Central y del régimen de Zonas Frías.

La definición del temario quedó sujeta a las negociaciones con la UCR, el PRO y bloques provinciales. Una reunión de Labor Parlamentaria prevista para las 14 deberá ordenar las iniciativas que eventualmente llegarán al recinto.

Uno de los puntos que concentra las diferencias es la modificación del régimen de Zonas Frías. El proyecto ya cuenta con media sanción de Diputados y obtuvo dictamen en el Senado el 16 de septiembre.

La propuesta mantiene el beneficio geográfico automático para Patagonia, Malargüe y la Puna. En cambio, modifica el sistema para las regiones que fueron incorporadas mediante la ampliación aprobada en 2021.

El cambio tiene impacto directo en Santa Fe. Los departamentos Rosario, General López, San Lorenzo, Caseros, Constitución, Iriondo, San Martín y Belgrano forman parte del territorio provincial alcanzado por aquella ampliación.

Si la reforma se convierte en ley, en esas regiones dejaría de regir el beneficio automático basado exclusivamente en la ubicación geográfica. Los hogares podrían acceder al esquema focalizado cuando cumplan las condiciones socioeconómicas establecidas.

Entre los parámetros contemplados se encuentran ingresos familiares de hasta tres Canastas Básicas Totales para un hogar tipo 2, cifra que con los últimos datos disponibles se ubica alrededor de los $4,8 millones mensuales. También existen previsiones particulares para veteranos de Malvinas, hogares registrados en el ReNaBaP y casos vinculados al Certificado Único de Discapacidad.

Además, cambiaría la forma de calcular la bonificación. El descuento dejaría de aplicarse con el alcance actual sobre los distintos componentes tarifarios y pasaría a concentrarse sobre el precio del gas.

Por otro lado, el Senado deberá resolver la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central. La iniciativa establece mayores restricciones para que la autoridad monetaria financie al Estado y modifica el mecanismo de designación y remoción de los integrantes de su directorio.

El texto obtuvo dictamen el 9 de septiembre tras una exposición de las autoridades del BCRA. Dentro de los bloques que habitualmente acompañan al Gobierno existen diferencias sobre el requisito de mayorías especiales para remover autoridades.

También se negocia la eventual incorporación de una regulación para el Mercado Voluntario de Carbono.

Hasta la mañana de este miércoles, la sesión del jueves todavía dependía de los acuerdos parlamentarios. La reunión de Labor Parlamentaria será el primer paso para determinar si existe consenso suficiente para convocar al recinto y qué proyectos integrarán finalmente el temario.