La UEFA Nations League 2026/27 pone primera este jueves 24 de septiembre con el comienzo de la fase de liga y una jornada que tendrá cuatro partidos correspondientes a la Liga A. Todos comenzarán a las 15:45, hora argentina.

Uno de los principales focos estará puesto en Ámsterdam, donde Países Bajos recibirá a Alemania en el Johan Cruijff Arena por el Grupo A2.

El encuentro tendrá además un atractivo particular desde los bancos de suplentes: Xavi Hernández hará su presentación oficial al frente del seleccionado neerlandés, mientras que Jürgen Klopp tendrá su estreno como entrenador de Alemania.

En el mismo Grupo A2, Serbia recibirá a Grecia en el Stadion Rajko Mitić de Belgrado. Los dos encuentros abrirán una zona que continuará el domingo 27 de septiembre con Alemania-Grecia y Serbia-Países Bajos.

Por otro lado, el Grupo A4 también comenzará este jueves. Noruega enfrentará a Dinamarca en el estadio Ullevål de Oslo, en otro de los partidos programados para las 15:45.

Portugal, vigente campeón del certamen, iniciará la defensa del título frente a Gales en el Estádio José Alvalade de Lisboa. El conjunto portugués llega a esta nueva edición después de haberse consagrado en la Nations League 2024/25.

PARTIDOS DE LA LIGA A — JUEVES 24 DE SEPTIEMBRE

15:45 | Países Bajos vs. Alemania

Grupo A2

Estadio: Johan Cruijff Arena

TV: ESPN

15:45 | Noruega vs. Dinamarca

Grupo A4

Estadio: Ullevål

TV: ESPN 2

15:45 | Portugal vs. Gales

Grupo A4

Estadio: José Alvalade

TV/Streaming: Disney+ Premium

15:45 | Serbia vs. Grecia

Grupo A2

Estadio: Rajko Mitić

TV/Streaming: Disney+ Premium

Todos los horarios corresponden a la Argentina.

Además de estos cuatro encuentros de la Liga A, la Nations League tendrá actividad este jueves en otras categorías. Austria-Israel y Kosovo-Irlanda jugarán por la Liga B, mientras que Andorra-Malta y Liechtenstein-Lituania lo harán por la Liga D.

La primera fecha continuará durante viernes y sábado, con nuevos encuentros correspondientes a las diferentes categorías. La fase de liga se extenderá hasta noviembre y cada resultado comenzará a definir las posiciones de los grupos.