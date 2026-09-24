La Selección Argentina Sub 19 quedó a un partido de subir a lo más alto del podio. El conjunto dirigido por Diego Placente enfrentará a Paraguay este viernes 25 de septiembre, desde las 15, en la definición del fútbol masculino de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026.

El escenario será el Estadio Marcelo Bielsa de Rosario, donde se desarrolló la competencia de la disciplina y donde Argentina consiguió el miércoles su clasificación a la final.

El seleccionado nacional superó por 1-0 a Perú en una semifinal que se resolvió sobre el cierre. Santiago Espíndola convirtió el único gol y aseguró el pase argentino al encuentro decisivo. Todo Noticias

Por otro lado, Paraguay consiguió su lugar en la definición después de derrotar 1-0 a Chile. Milan Freyres marcó el tanto paraguayo en el tramo final del encuentro disputado también en el estadio de Newell's. Cadena 3 Argentina

Un rival que Argentina ya conoce

La final tendrá además un antecedente reciente entre ambos seleccionados. Argentina y Paraguay compartieron el Grupo B y se enfrentaron en la primera fecha.

En aquella oportunidad, disputada el 17 de septiembre, el seleccionado paraguayo se impuso 2-1. Argentina abrió el marcador, pero Paraguay consiguió revertir el resultado durante el desarrollo del partido. AFA

El equipo de Placente terminó la fase inicial en el segundo puesto del grupo con cuatro puntos, producto de la derrota ante Paraguay, la victoria 1-0 sobre Uruguay y el empate 1-1 frente a Venezuela. Paraguay terminó primero con siete unidades. AFA

Viernes de definiciones en Rosario

La jornada comenzará antes de la final. Desde las 10, Perú y Chile se enfrentarán para determinar quién obtiene la medalla de bronce.

Luego, a partir de las 15, Argentina y Paraguay protagonizarán el último encuentro del torneo masculino, con las medallas de oro y plata en juego. Santa Fe 2026

Para Argentina también existe un antecedente histórico importante en esta competencia: el seleccionado nacional consiguió el oro en 1982 y volvió a alcanzar el primer puesto en 1986, además de obtener la medalla de plata en 2014. AFA

Ahora tendrá una nueva posibilidad de sumar una medalla dorada, precisamente frente al único rival que logró derrotarlo durante la actual competencia.