Los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 continúan este miércoles 23 de septiembre con una intensa programación para la delegación argentina, que tendrá representantes en atletismo, canotaje, fútbol, polo acuático, tenis, squash, escalada, pádel, karate, taekwondo y otras disciplinas.

Uno de los principales puntos de atención para el sur santafesino estará en el atletismo. Guillermina Cossio, oriunda de Murphy, tiene prevista su participación a las 9.40 en la semifinal femenina de los 200 metros.

La velocista llega a esta presentación después de subir al podio durante la jornada del martes: integró el equipo argentino del relevo mixto 4x100 junto a Lucas Villegas, Milagros D’Amico y Tomás Mondino. El conjunto nacional obtuvo la medalla de plata con un registro de 42.22 segundos.

Además, el atletismo argentino tendrá otras pruebas durante la mañana y la tarde, mientras que el canotaje contará con una agenda cargada desde las primeras horas. Agustín Vernice será uno de los nombres a seguir en las pruebas de velocidad.

El fútbol masculino también tendrá un compromiso decisivo. La Selección Argentina Sub 19 enfrentará a Perú desde las 14 por una de las semifinales del torneo. El equipo nacional viene de empatar 1-1 frente a Venezuela y buscará avanzar al partido por la medalla de oro.

Por otro lado, el polo acuático tendrá tres encuentros con representación nacional: el equipo masculino se medirá con Chile por la mañana y con Perú por la noche, mientras que el seleccionado femenino enfrentará a Uruguay durante la tarde.

La programación también contempla actividad en tenis, tenis de mesa, bádminton, ráquetbol, pelota vasca y tiro con arco. En pádel, Santino Contreras tendrá participación desde las 13, mientras que el squash tendrá otra jornada con presencia argentina.

En este marco, la competencia se distribuye entre las diferentes sedes preparadas para Santa Fe 2026. El evento reúne a más de 4.000 deportistas de 15 países, mientras que Argentina participa con 658 atletas, la delegación nacional más numerosa de la historia de los Juegos Suramericanos.

Los resultados se conocerán a medida que avance la jornada y podrán generar nuevas modificaciones en las llaves y cronogramas de las competencias que continuarán durante los próximos días.

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