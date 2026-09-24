Andy Robertson volvió a referirse a uno de los momentos más difíciles que atravesó durante sus nueve temporadas en Liverpool. Actualmente jugador de Tottenham, el lateral escocés recordó el impacto que produjo dentro del vestuario la muerte de Diogo Jota y reconoció que durante un período el fútbol pasó completamente a un segundo plano.

Jota murió el 3 de julio de 2025 junto con su hermano André Silva en un accidente vial ocurrido en la provincia española de Zamora. El portugués tenía 28 años y formaba parte del plantel de Liverpool.

A más de un año de aquel episodio, Robertson explicó en una entrevista con The Overlap que el vestuario quedó profundamente afectado y que los futbolistas tuvieron dificultades para recuperar la concentración necesaria para competir.

“Habíamos perdido a uno de nuestros mejores amigos en el vestuario”, resumió el defensor al explicar por qué las prioridades cambiaron durante aquellas semanas. Según su relato, los nuevos refuerzos también llegaron a un grupo que todavía estaba atravesando el duelo y necesitaron tiempo para integrarse.

Robertson señaló, además, que aquella situación tuvo consecuencias en la preparación y en la intensidad competitiva del equipo. Sin embargo, anteriormente también había aclarado que no pretendía utilizar la tragedia como una justificación absoluta para explicar los resultados de Liverpool durante la temporada 2025/26.

En este marco, Liverpool terminó quinto en la Premier League después de haber conquistado el campeonato inglés en la campaña anterior. Para Robertson, el equipo perdió durante algunos períodos parte de la agresividad, determinación y regularidad que habían caracterizado sus mejores temporadas.

El escocés también llevó su recuerdo al plano personal. Su vínculo con Jota excedía los entrenamientos y los partidos: Robertson había asistido a la boda del portugués poco antes del accidente. Esa cercanía, explicó, hizo todavía más complejo el regreso a la actividad cotidiana.

No era la primera vez que Robertson exponía públicamente lo ocurrido. Antes de abandonar Liverpool ya había señalado que durante varias semanas ninguno de los integrantes del grupo estaba realmente concentrado en el fútbol y que incluso la rutina diaria del centro de entrenamiento había quedado alterada. The Guardian

Su nuevo testimonio vuelve a mostrar una dimensión que suele quedar fuera de los resultados y las estadísticas: la forma en que un plantel profesional debió continuar compitiendo mientras sus integrantes atravesaban el duelo por la muerte de un compañero y amigo.