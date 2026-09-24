La tensión generada después del último Gran Premio sumó un nuevo capítulo antes de la actividad de Fórmula 1 en Azerbaiyán. Flavio Briatore intervino públicamente después de que Pierre Gasly denunciara amenazas y ataques en redes sociales que, según explicó el piloto francés, también alcanzaron a integrantes de su familia y a su pareja.

El asesor ejecutivo de Alpine dirigió especialmente su mensaje a los seguidores argentinos de Franco Colapinto y pidió que el respaldo al piloto se mantenga dentro de los límites del respeto.

Briatore sostuvo que, si continúan estas situaciones, Alpine podría modificar su relación con los medios argentinos e incluso limitar las entrevistas de Colapinto. La medida, por el momento, no fue adoptada y fue planteada como una eventual consecuencia si persiste el hostigamiento.

El origen de la controversia estuvo en las últimas vueltas de la carrera disputada en Madrid. Colapinto circulaba detrás de Gasly y reclamó por radio ante la posibilidad de perder tiempo frente a sus perseguidores. El francés permaneció por delante hasta que posteriormente ingresó a boxes.

Lo ocurrido en pista trasladó la discusión a las redes sociales. Gasly confirmó posteriormente que recibió mensajes intimidatorios y cuestionó especialmente que los ataques involucraran a personas de su entorno que no tenían participación en la situación deportiva.

En este marco, Briatore buscó separar el respaldo a Colapinto de las agresiones hacia su compañero. Además, insistió en que Alpine necesita que sus dos pilotos trabajen en conjunto y concentren la disputa deportiva frente a las otras escuderías.

Colapinto también tomó posición. El argentino rechazó los mensajes de odio y señaló que apoyar a un piloto no debe significar atacar o desmerecer a otro. También recordó que situaciones similares han afectado anteriormente a distintos protagonistas de la Fórmula 1.

De esta manera, los principales involucrados coincidieron públicamente en un punto: las diferencias deportivas deben quedar dentro de la pista y no trasladarse hacia ataques personales.

La situación aparece en la previa del Gran Premio de Azerbaiyán, una fecha especial para Colapinto por sus antecedentes en el circuito callejero de Bakú. Allí, el argentino consiguió sus primeros puntos en la Fórmula 1.

Alpine intentará ahora que la discusión quede atrás y que el foco vuelva a la competencia. Mientras tanto, la advertencia de Briatore dejó planteada una posible consecuencia concreta: si continúan los episodios de hostigamiento, el equipo podría restringir la exposición de Colapinto ante determinados medios argentinos.