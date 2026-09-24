Richarlison pudo convertirse en uno de los principales refuerzos de Vasco da Gama para el tramo decisivo de la temporada y, de haberse concretado la operación, habría tenido la posibilidad de enfrentar a Boca en las semifinales de la Copa Sudamericana.

El delantero brasileño, actualmente vinculado al Tottenham, confirmó que las conversaciones estuvieron avanzadas y explicó públicamente las razones por las cuales finalmente no pudo incorporarse al conjunto de Río de Janeiro.

Según relató el atacante de 29 años, su intención era jugar en Vasco hasta diciembre. El futbolista reconoció además su vínculo afectivo con el club y aseguró que había establecido como prioridad la posibilidad de vestir esa camiseta pese a contar con otras alternativas.

El principal inconveniente apareció en la modalidad elegida para concretar la operación. Vasco pretendía sumar al delantero mediante un préstamo, pero Tottenham ya había alcanzado el límite permitido de futbolistas cedidos a instituciones pertenecientes a otras federaciones.

La normativa establece un máximo de seis jugadores profesionales prestados internacionalmente por un mismo club durante la temporada. Tottenham ya había completado ese cupo, por lo que no podía habilitar una nueva cesión.

Ante ese escenario, Vasco analizó posteriormente la posibilidad de avanzar mediante una compra definitiva. Sin embargo, esa alternativa tampoco terminó en acuerdo. Distintos reportes publicados en Brasil señalaron que el jugador pretendía inicialmente permanecer solamente hasta diciembre y no avanzar con un vínculo prolongado.

De esta manera, Richarlison continuará fuera del plantel de Vasco para una etapa determinante de la Copa Sudamericana.

El tema adquiere mayor relevancia para el fútbol argentino porque el conjunto brasileño será precisamente el próximo adversario de Boca.

La Conmebol confirmó que el primer encuentro de la semifinal se jugará el martes 13 de octubre, desde las 21.30, en La Bombonera. Una semana después, el martes 20 y en el mismo horario, se disputará la revancha en Brasil. La sede del segundo encuentro todavía permanece pendiente de confirmación.

Richarlison, por su parte, dejó abierta la posibilidad de jugar en Vasco más adelante. El brasileño expresó que vestir la camiseta del club continúa siendo uno de sus objetivos personales y familiares.

Así, Boca finalmente no tendrá que enfrentar al delantero de la selección brasileña cuando se mida con Vasco por un lugar en la final continental.