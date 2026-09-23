Brasil lidera el medallero y Argentina se mantiene segunda

La delegación argentina acumula 184 preseas en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026. Brasil encabeza la clasificación con 204 y Colombia ocupa el tercer puesto con 125.
 
Deportes23/09/2026GASTON PAROLAGASTON PAROLA

Los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 ingresaron en su tramo decisivo con Brasil al frente del medallero general y Argentina consolidada en la segunda posición. Al cierre de la jornada del martes 22 de septiembre, la delegación nacional alcanzó las 184 preseas, distribuidas en 48 de oro, 51 de plata y 85 de bronce.

Brasil continúa como líder con 204 medallas: 83 doradas, 67 plateadas y 54 de bronce. Colombia, por su parte, completa los tres primeros lugares con 125 preseas, de las cuales 45 son de oro, 44 de plata y 36 de bronce.

La diferencia entre argentinos y colombianos no solamente aparece en la cantidad total de podios. Argentina también mantiene una ventaja de tres medallas doradas, un dato central porque la clasificación de este tipo de competencias se establece prioritariamente por la cantidad de oros obtenidos.

image

El cuarto puesto corresponde a Venezuela, que reúne 106 medallas, seguida por Chile con 102. Más atrás aparecen Perú con 61, Ecuador con 48, Uruguay con 32 y Paraguay con 25. Aruba, Panamá, Bolivia, Guyana y Curazao también lograron subir al podio durante la competencia.

Así está el medallero

Pos.PaísOroPlataBronceTotal
1Brasil836754204
2Argentina485185184
3Colombia454436125
4Venezuela343636106
5Chile313437102
6Perú17232161
7Ecuador13171848
8Uruguay1141732
9Paraguay571325
10Aruba0314
11Panamá0279
12Bolivia0033
13Guyana0011
13Curazao0011

La jornada del martes tuvo al hockey como uno de los principales aportantes para Argentina. Las Leonas derrotaron 5-0 a Chile en la final femenina y Los Leones vencieron 3-1 al mismo rival en la definición masculina, con dos nuevas medallas doradas para la delegación anfitriona. 

Además, hubo podios argentinos en atletismo, ciclismo de pista, escalada deportiva, bádminton y tenis de mesa. Matías Reynaga consiguió plata en los 10.000 metros, el relevo mixto 4x100 también fue segundo y Nélida Peñaflor obtuvo bronce en los 10.000 femeninos. 

juegosf5cf540e9b589250Argentina va por más medallas en los Juegos Suramericanos

La competencia continuará hasta el 26 de septiembre, por lo que el cuadro todavía puede registrar modificaciones importantes. Brasil mantiene la primera posición y Argentina buscará ampliar su cosecha durante las últimas jornadas del certamen continental.

Último momento
Te puede interesar
Lo más visto
Boletín de noticias