Los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 ingresaron en su tramo decisivo con Brasil al frente del medallero general y Argentina consolidada en la segunda posición. Al cierre de la jornada del martes 22 de septiembre, la delegación nacional alcanzó las 184 preseas, distribuidas en 48 de oro, 51 de plata y 85 de bronce.

Brasil continúa como líder con 204 medallas: 83 doradas, 67 plateadas y 54 de bronce. Colombia, por su parte, completa los tres primeros lugares con 125 preseas, de las cuales 45 son de oro, 44 de plata y 36 de bronce.

La diferencia entre argentinos y colombianos no solamente aparece en la cantidad total de podios. Argentina también mantiene una ventaja de tres medallas doradas, un dato central porque la clasificación de este tipo de competencias se establece prioritariamente por la cantidad de oros obtenidos.

El cuarto puesto corresponde a Venezuela, que reúne 106 medallas, seguida por Chile con 102. Más atrás aparecen Perú con 61, Ecuador con 48, Uruguay con 32 y Paraguay con 25. Aruba, Panamá, Bolivia, Guyana y Curazao también lograron subir al podio durante la competencia.

Así está el medallero

Pos. País Oro Plata Bronce Total 1 Brasil 83 67 54 204 2 Argentina 48 51 85 184 3 Colombia 45 44 36 125 4 Venezuela 34 36 36 106 5 Chile 31 34 37 102 6 Perú 17 23 21 61 7 Ecuador 13 17 18 48 8 Uruguay 11 4 17 32 9 Paraguay 5 7 13 25 10 Aruba 0 3 1 4 11 Panamá 0 2 7 9 12 Bolivia 0 0 3 3 13 Guyana 0 0 1 1 13 Curazao 0 0 1 1

La jornada del martes tuvo al hockey como uno de los principales aportantes para Argentina. Las Leonas derrotaron 5-0 a Chile en la final femenina y Los Leones vencieron 3-1 al mismo rival en la definición masculina, con dos nuevas medallas doradas para la delegación anfitriona.

Además, hubo podios argentinos en atletismo, ciclismo de pista, escalada deportiva, bádminton y tenis de mesa. Matías Reynaga consiguió plata en los 10.000 metros, el relevo mixto 4x100 también fue segundo y Nélida Peñaflor obtuvo bronce en los 10.000 femeninos.

La competencia continuará hasta el 26 de septiembre, por lo que el cuadro todavía puede registrar modificaciones importantes. Brasil mantiene la primera posición y Argentina buscará ampliar su cosecha durante las últimas jornadas del certamen continental.