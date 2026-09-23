El Gobierno nacional anunció que el lunes 9 de noviembre será feriado en todo el territorio argentino con motivo de la visita del papa León XIV, quien permanecerá en el país entre el domingo 8 y el miércoles 11 de noviembre. La decisión fue comunicada por la ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva, luego de una reunión destinada a coordinar el operativo para la llegada del pontífice.

La jornada del lunes concentrará algunas de las actividades de mayor convocatoria. Según el programa oficial difundido por la Santa Sede, León XIV visitará a las 9.15 el Pequeño Cottolengo Don Orione, en Claypole, y a las 11.30 celebrará una misa frente al Monumento de los Españoles, en la Ciudad de Buenos Aires. Posteriormente mantendrá encuentros con representantes del mundo del trabajo, comunidades religiosas y miembros del Episcopado.

El viaje comenzará en Argentina el domingo 8 de noviembre. El Papa arribará a las 16.30 al Aeroparque Jorge Newbery, visitará el Monumento al General San Martín y luego será recibido oficialmente en la Casa Rosada. Allí está previsto un encuentro con el presidente Javier Milei. Más tarde participará de una actividad con autoridades, representantes de la sociedad civil y miembros del cuerpo diplomático en el Palacio Libertad.

Por otro lado, el martes 10 el pontífice viajará a Córdoba. Allí celebrará una misa a las 10 en la explanada de la Escuela de Aviación Militar y mantendrá un encuentro con representantes de la Iglesia en la Catedral de Nuestra Señora de la Asunción. Por la tarde regresará a Buenos Aires y encabezará una vigilia con jóvenes en el Monumento de los Españoles.

El miércoles 11 será la última jornada de León XIV en el país. El programa contempla una visita a un complejo penitenciario federal y, posteriormente, una misa a las 10 frente a la Basílica de Nuestra Señora de Luján. Su partida hacia Lima está prevista para las 14 desde el aeropuerto de Ezeiza.

Además, durante la reunión organizativa se informó que habrá medidas especiales en las jurisdicciones alcanzadas por las actividades del martes y miércoles. Los detalles deberán ser formalizados por las autoridades correspondientes. Monteoliva indicó que el esquema será limitado a los distritos involucrados.

En este marco, quienes participen como voluntarios para colaborar con los peregrinos dispondrán de pasajes gratuitos mediante la red SUBE durante la visita. La organización estima que se necesitarán alrededor de 20.000 voluntarios.

Hasta la mañana del 23 de septiembre, el anuncio del feriado está públicamente confirmado por el Gobierno, aunque el calendario oficial de feriados disponible en Argentina.gob.ar todavía no incorpora el 9 de noviembre.