Argentina venció a Perú y jugará por el oro

La Selección argentina Sub-19 se clasificó este miércoles a la final del fútbol masculino de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 después de derrotar 1-0 a Perú en el estadio Marcelo Bielsa de Rosario. Santiago Espíndola marcó el único gol del encuentro cuando el partido ingresaba en sus minutos finales.

El equipo dirigido por Diego Placente tuvo mayor presencia ofensiva durante buena parte del encuentro, aunque encontró dificultades para superar al arquero peruano Fabrisio Mesías y a la defensa rival. Argentina generó situaciones durante la primera etapa, pero no logró establecer diferencias antes del descanso.

En el complemento se mantuvo el empate y Placente realizó modificaciones buscando mayor profundidad. La definición llegó sobre el cierre: Espíndola capturó una pelota que quedó fuera del área y sacó un remate que terminó convirtiéndose en el 1-0. La Asociación del Fútbol Argentino ubicó la acción a los 44 minutos del segundo tiempo.

Con la victoria, Argentina se aseguró al menos la medalla de plata y quedó a un partido de alcanzar el oro. La final está programada para el viernes 25 de septiembre a las 15 en Rosario y el rival será el ganador del encuentro entre Paraguay y Chile.

El seleccionado argentino llegó a las semifinales después de finalizar en el segundo lugar del Grupo B. En el debut perdió 2-1 frente a Paraguay, luego derrotó 1-0 a Uruguay y cerró la primera fase con un empate 1-1 ante Venezuela. En ese último encuentro, Ramiro Tulián convirtió en tiempo agregado el gol que terminó asegurando la clasificación.

Perú, por su parte, había ganado el Grupo A con seis puntos. Después de perder 2-0 ante Colombia, se recuperó con una victoria 2-0 frente a Chile y posteriormente superó 2-1 a Panamá.

En este marco, el orden de los clasificados del Grupo A generó confusión antes de las semifinales. Algunos medios argentinos y chilenos señalaron que la organización modificó el criterio de desempate y terminó priorizando el resultado entre los equipos igualados. La AFA, en su información oficial, señaló directamente que Perú quedó primero por el denominado desempate olímpico, basado en el enfrentamiento entre ambos seleccionados.

Argentina buscará ahora su tercera medalla de oro en el fútbol de los Juegos Suramericanos. El seleccionado nacional fue campeón en 1982 y 1986, mientras que en 2014 obtuvo la plata.