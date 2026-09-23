La Selección Argentina confirmó dos bajas para la serie de amistosos que disputará entre fines de septiembre y comienzos de octubre. Thiago Almada y Juan Foyth fueron desafectados por lesión y quedaron fuera de los partidos frente a Bolivia, Burkina Faso y Benín.

La comunicación se conoció este miércoles 23 de septiembre, mientras el plantel conducido por Lionel Scaloni continúa con su preparación para la primera presentación, prevista para el miércoles 30 ante Bolivia en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba.

En el caso de Almada, el mediocampista de River había sufrido una molestia en los primeros minutos del encuentro frente a Huracán por el Torneo Clausura. El jugador debió abandonar rápidamente el campo y posteriormente fue sometido a estudios médicos.

Los controles determinaron un desgarro grado 1 en el cuádriceps, por lo que quedó descartada su participación con el seleccionado. El tiempo de recuperación dependerá ahora de la evolución durante la rehabilitación.

Por otro lado, Foyth tampoco podrá incorporarse normalmente al plantel. El defensor de Villarreal venía atravesando problemas musculares y no llegó en condiciones para afrontar esta convocatoria.

El futbolista había regresado a la actividad después de una extensa recuperación durante 2026 y su situación física volvió a ser seguida de cerca tanto por su club como por el cuerpo técnico argentino. Finalmente, se resolvió desafectarlo para esta serie de encuentros.

“Los jugadores Juan Foyth y Thiago Almada quedan desafectados por lesión para la triple fecha de amistosos a disputarse en nuestro país”, comunicó la Selección.

Por el momento no se informó si Scaloni incorporará futbolistas para reemplazar las dos bajas. La lista había sido ampliada en los últimos días con varios nombres, entre ellos Equi Fernández, Santiago Simón y Valentín Gómez.

La agenda comenzará el 30 de septiembre frente a Bolivia en Córdoba. Posteriormente, Argentina recibirá a Burkina Faso el sábado 3 de octubre en el estadio Monumental y cerrará la serie el martes 6 ante Benín, también en Núñez.

Ese último partido tendrá además un componente particular: será la despedida programada de Lionel Messi con la camiseta argentina. El capitán fue citado específicamente para ese encuentro, al igual que otros futbolistas de experiencia.

Almada y Foyth integraron el plantel campeón del mundo en Qatar 2022 y forman parte del grupo contemplado para acompañar el homenaje. Sin embargo, su presencia deportiva queda descartada a raíz de las lesiones.

La atención ahora estará puesta en la recuperación de ambos jugadores y en la eventual decisión de Scaloni de completar la convocatoria antes del inicio de la triple fecha.