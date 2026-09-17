Boca y Vélez esperan para este jueves la resolución del Tribunal de Disciplina de la Asociación del Fútbol Argentino sobre el reclamo presentado por el club de Liniers luego del encuentro que ambos disputaron el 2 de septiembre por los octavos de final de la Copa Argentina.

El partido terminó 0-0 durante los 90 minutos y Boca consiguió la clasificación en la definición por penales. Sin embargo, posteriormente Vélez cuestionó la inclusión de seis jugadores extranjeros en la planilla del conjunto dirigido por Rodolfo Arruabarrena.

Los futbolistas incluidos fueron Álvaro Montero, Leandro Lozano, Carlos Palacios, Sebastián Villa, Enner Valencia y Ángel Romero. Montero, Lozano y Villa comenzaron como titulares; Palacios y Valencia ingresaron durante el encuentro, mientras que Romero permaneció entre los suplentes y no sumó minutos.

El planteo presentado por Vélez sostiene que la cantidad de extranjeros incluidos excedió el límite reglamentario y solicita que la situación sea considerada como una alineación indebida. En ese escenario, el Fortín pretende que se modifique el resultado deportivo y se le otorgue la clasificación a los cuartos de final.

Por otro lado, Boca sostiene que el hecho de haber incluido a seis extranjeros en la documentación del encuentro no produjo una ventaja deportiva, debido a que solamente cinco ingresaron al campo. Desde esa posición, el club considera que una eventual irregularidad debería encuadrarse como una cuestión administrativa y no provocar la pérdida del partido.

Además, la interpretación de la normativa también forma parte de la controversia. Distintas versiones señalaron que existen diferencias entre las disposiciones sobre la cantidad de extranjeros registrados y aquellos habilitados para integrar una planilla. Será el Tribunal de Disciplina el encargado de determinar qué normativa corresponde aplicar al caso concreto.

Como antecedente reciente aparece un expediente del fútbol femenino, donde Lanús cuestionó a Belgrano por haber realizado seis modificaciones. En aquel caso, el Tribunal reconoció una infracción reglamentaria pero no modificó el resultado deportivo.

En este marco, durante las últimas horas surgió una versión no confirmada que anticipa que el reclamo de Vélez sería rechazado y que Boca mantendría su clasificación. Hasta la publicación del boletín oficial, esa información debe considerarse únicamente como un anticipo periodístico.

La resolución determinará finalmente quién enfrentará a Racing en los cuartos de final, cuyo partido está previsto para el domingo 27 de septiembre. Boca obtuvo ese lugar inicialmente en el campo de juego, pero Vélez mantiene abierta la discusión reglamentaria ante el órgano disciplinario.