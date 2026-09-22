La Tabla Anual del fútbol argentino ingresó en su tramo decisivo. Después de la décima fecha del Torneo Clausura 2026, Independiente Rivadavia quedó como único líder con 51 puntos y mantiene una diferencia de tres unidades sobre Vélez, su inmediato perseguidor.

El conjunto mendocino llegó a lo más alto después de vencer 1-0 a Barracas Central como visitante. Vélez aparece segundo con 48 unidades, mientras Boca y Argentinos Juniors acumulan 47. Rosario Central completa el primer grupo con 46.

De esta manera, solamente cinco puntos separan al primero del quinto cuando todavía restan seis partidos para cada equipo y 18 unidades por disputar.

La Tabla General no solamente determinará al Campeón de Liga 2026. También tendrá incidencia directa sobre la clasificación argentina a las competencias internacionales de 2027.

Belgrano ya aseguró una plaza para la Copa Libertadores después de haberse consagrado campeón del Apertura. Los restantes lugares se completarán con el campeón del Clausura, el ganador de la Copa Argentina y los equipos mejor ubicados en la Tabla Anual que todavía no hayan conseguido su boleto mediante otra competencia.

Independiente Rivadavia comenzará el tramo final como local frente a Gimnasia. Después visitará a Rosario Central, recibirá a Tigre, enfrentará como visitante a Argentinos Juniors, será local ante Banfield y cerrará contra Gimnasia de Mendoza.

Vélez tendrá por delante a Platense, Lanús, Gimnasia de Mendoza, Central Córdoba, San Lorenzo y Unión.

Boca, por otro lado, recibirá a Unión y luego visitará a Instituto. Más adelante jugará como local frente a Talleres, visitará a Independiente, recibirá a River en el Superclásico y cerrará también en condición de local contra Defensa y Justicia.

Argentinos Juniors deberá medirse con Tigre, Platense, Banfield, Independiente Rivadavia, Atlético Tucumán y Huracán.

Rosario Central tendrá como rivales a Banfield, Independiente Rivadavia, Atlético Tucumán, Huracán, Sarmiento y Estudiantes de Río Cuarto.

Además, Instituto, Gimnasia, River y Belgrano permanecen detrás del primer grupo y todavía conservan posibilidades matemáticas de modificar posiciones importantes durante las seis jornadas restantes.

Los cruces directos pueden resultar determinantes. Independiente Rivadavia deberá enfrentar tanto a Rosario Central como a Argentinos Juniors, mientras Boca tendrá en el tramo final los partidos frente a Independiente y River.

Con diferencias reducidas y 18 puntos todavía disponibles, las últimas seis fechas definirán al Campeón de Liga 2026 y terminarán de ordenar buena parte de las plazas argentinas para la próxima edición de las copas continentales.