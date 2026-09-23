La relación entre Real Madrid y Javier Tebas sumó un nuevo capítulo de tensión. El club madrileño publicó un comunicado oficial en el que cuestionó la actuación pública del presidente de LaLiga y planteó la necesidad de un cambio en la conducción de la principal competición española. Horas después, el dirigente respondió y rechazó los cuestionamientos.

El conflicto se profundizó después del derbi disputado el 20 de septiembre, en el que Atlético de Madrid venció 2-1 al conjunto blanco. Tras el encuentro, el entrenador José Mourinho manifestó su disconformidad con algunas decisiones arbitrales y señaló particularmente dos acciones que, a su entender, debieron terminar con expulsiones de futbolistas del Atlético.

En este marco, Tebas utilizó su cuenta personal en X para responder a las críticas relacionadas con el arbitraje. El presidente de LaLiga sostuvo que un error arbitral no demuestra que exista una actuación organizada contra un club y rechazó la posibilidad de una conspiración dirigida contra Real Madrid.

La reacción institucional del equipo presidido por Florentino Pérez llegó durante la tarde del martes. Real Madrid consideró que Tebas utiliza su posición para desacreditar públicamente a la entidad y manifestó preocupación por lo que entiende como una falta de neutralidad en el ejercicio de su función.

Además, el club señaló que el fútbol profesional español necesita un dirigente capaz de administrar LaLiga con independencia respecto de los equipos que integran la competición. En el comunicado también remarcó que el presidente de la organización es un gestor designado para representar los intereses del conjunto de los clubes.

Por otro lado, Tebas volvió a pronunciarse después de conocerse el comunicado. El dirigente coincidió en que el presidente de LaLiga no es propietario de la competición, aunque agregó que tampoco lo es el presidente del Real Madrid. Además, sostuvo que representar a todos los clubes no supone aceptar las posiciones planteadas por la institución con mayor peso económico o deportivo.

El intercambio vuelve a exponer una relación institucional deteriorada entre ambas partes, atravesada durante los últimos años por diferencias sobre el modelo de gestión de LaLiga, los derechos audiovisuales, el proyecto de la Superliga y el funcionamiento arbitral.

Por el momento, el episodio se mantiene en el terreno institucional y mediático. Real Madrid dejó expresada públicamente su posición sobre la continuidad de Tebas, mientras el presidente de LaLiga ratificó que continuará defendiendo el modelo de conducción que considera adecuado para el conjunto de la competición.